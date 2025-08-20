Poslaniku Pokreta slobodnih građana Radivoju Jovoviću određen pritvor

Pokrajinskom poslaniku Pokreta slobodnih građana Radivoju Jovoviću određen je pritvor do 30 dana, saopštio je PSG.

Navode da je aktivistkinji te stranke Isidori Čeleketić određen kućni pritvor do tri meseca. Profesor Jovović se tereti za sprečavanje službenog lica u obavljanju službene radnje, kao i za napad na službeno lice. View this post on Instagram A post shared by PSG Novi Sad (@ns.psg) Protiv Isidore Čeleketić podneta je krivična prijava zbog sprečavanja službenog lica u obavljanju službene radnje. Tužilaštvo je saopštilo da je za oboje tražilo pritvor zbog, kako su