Poslaniku Pokreta slobodnih građana Radivoju Jovoviću određen pritvor

Radio 021 pre 10 minuta  |  021.rs
Poslaniku Pokreta slobodnih građana Radivoju Jovoviću određen pritvor

Pokrajinskom poslaniku Pokreta slobodnih građana Radivoju Jovoviću određen je pritvor do 30 dana, saopštio je PSG.

Navode da je aktivistkinji te stranke Isidori Čeleketić određen kućni pritvor do tri meseca. Profesor Jovović se tereti za sprečavanje službenog lica u obavljanju službene radnje, kao i za napad na službeno lice. View this post on Instagram A post shared by PSG Novi Sad (@ns.psg) Protiv Isidore Čeleketić podneta je krivična prijava zbog sprečavanja službenog lica u obavljanju službene radnje. Tužilaštvo je saopštilo da je za oboje tražilo pritvor zbog, kako su
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Radivoju Jovoviću određen pritvor do 30 dana, aktivistkinji Čeleketić do tri meseca kućnog pritvora

Radivoju Jovoviću određen pritvor do 30 dana, aktivistkinji Čeleketić do tri meseca kućnog pritvora

N1 Info pre 25 minuta
Radivoju Jovoviću određen pritvor do 30 dana, aktivistkinji Čeleketić do tri meseca kućnog pritvora

Radivoju Jovoviću određen pritvor do 30 dana, aktivistkinji Čeleketić do tri meseca kućnog pritvora

Novi magazin pre 9 minuta
Produžen pritvor aktivistima PSG i STAV

Produžen pritvor aktivistima PSG i STAV

N1 Info pre 5 sati
Još tri meseca kućnog pritvora za novosadske aktiviste PSG-a i STAV

Još tri meseca kućnog pritvora za novosadske aktiviste PSG-a i STAV

Danas pre 5 sati
Još tri meseca kućnog pritvora za aktiviste u Novom Sadu

Još tri meseca kućnog pritvora za aktiviste u Novom Sadu

Nedeljnik pre 5 sati
Viši sud u Novom Sadu: Tri meseca produžetka kućnog pritvora za aktiviste STAV i PSG

Viši sud u Novom Sadu: Tri meseca produžetka kućnog pritvora za aktiviste STAV i PSG

NIN pre 4 sati
Tri meseca produžetka kućnog pritvora za aktiviste

Tri meseca produžetka kućnog pritvora za aktiviste

Beta pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NSNovi SadTužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Dok Nikolina optužuje, Dačić nema sluha: Država savetuje žene da prijave nasilje policiji, a njeni pripadnici ga sprovode

Dok Nikolina optužuje, Dačić nema sluha: Država savetuje žene da prijave nasilje policiji, a njeni pripadnici ga sprovode

Danas pre 35 minuta
Jedna od obaveznih stvari koju moramo da imamo u gepeku Evropa odbacuje: Evo šta je menja i zašto

Jedna od obaveznih stvari koju moramo da imamo u gepeku Evropa odbacuje: Evo šta je menja i zašto

Blic pre 50 minuta
Objavljena je lista najbezbednijih gradova u Evropi, a na vrhu je jedan iz komšiluka

Objavljena je lista najbezbednijih gradova u Evropi, a na vrhu je jedan iz komšiluka

Danas pre 45 minuta
Rizično ponašanje predsednika

Rizično ponašanje predsednika

Danas pre 1 sat
Priveden i zadržan jer je postavio katanac i lanac na ulaz suda

Priveden i zadržan jer je postavio katanac i lanac na ulaz suda

Danas pre 1 sat