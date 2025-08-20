Lavrov: SAD sve jasnije razumeju potrebu otklanjanja korena ukrajinske krize

MOSKVA - Rusija vidi da SAD sve jasnije razumeju potrebu da se otklane koreni ukrajinske krize, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Vidimo sve jasnije razumevanje naših partnera u Sjedinjenim Državama o potrebi da se otklone koreni krize, a ne da se podržavaju oni koji se razbacuju frazama o trenutnom prekidu vatre govoreći da prekid vatre neće značiti i nastavak upumpavanja oružja u Ukrajinu", rekao je Lavrov na zajedničkoj konferenciji za novinare sa jordanskim ministrom spoljnih poslova Ajmanom el Safadijem, prenosi RIA Novosti. Lavrov je rekao da se Rusija zalaže da kolektivne evropske