Ministarstvo pravde o učesnicima protesta

Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je danas, povodom blokade zgrade suda u Novom Sadu, da nasilnici neće, niti mogu, da zaustave rad institucija Republike Srbije i ističe da će u okviru zakonskih mehanizama biti pokrenuti postupci pred savetima za preispitivanje odgovornosti svih koji su svojim nepostupanjem doprineli stvaranju osećaja nekažnjivosti. "Država Srbija neće tolerisati nasilje. Institucije će funkcionisati nesmetano, a pravda će biti dostupna svim