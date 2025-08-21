Saslušani trgovci narkotika Detalji akcije u kojoj je zaplenjeno dve tone marihuane

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Igor I. (47) i Mile S. (28) zbog sumnje da su 19. avgusta 2025. godine na teritoriji GO Zemun neovlašćeno radi prodaje držali skoro 2 tone opojne droge kanabis.

Osumnjičeni su se na saslušanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti da će ponoviti krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja po jedno krivično delo Neovlašena proizvodnja i stavljanje u promet
