BBC vesti na srpskom

'U crno obojeno': Trampova ideja da oteža preskakanje zida na granici SAD i Meksika

Farbanje celog zida na američko-meksičkoj granici u crno, kako bi se otežalo penjanje ilegalnim imigrantima je Trampova ideja, kažu iz Bele kuće.

BBC News pre 45 minuta
tramp, zid na granici amike i meksika
SAUL LOEB/AFP via Getty Images
Donald Tramp pred zidom na američko-meksičkoj granici tokom prvog predsedničkog mandata (fotografija je iz juna 2020.)

Ceo zid na granici SAD i Meksika biće obojen u crno kako bi bio topliji i teži za penjanje onima koji pokušavaju ilegalno da uđu na američko tlo, rekla je američka ministarka za unutrašnju bezbednost Kristi Noem.

Ideja je, kaže, potekla od američkog predsednika Donalda Trampa, velikog zagovornika proterivanja ilegalnih imigranata iz SAD - što i čini otkako je u januaru počeo novi predsednički mandat.

Iako su pritvori i deportacije bili središte trenutnih mera protiv imigracije, ranije ovog leta usvojen je zakon kojim je predviđeno 46 miliona dolara za dodatnu izgradnju zida.

Svakog dana se podiže oko 800 metara zida duž granice od 3.218 kilometara, kaže Noem.

Broj graničnih prelaza je naglo opao poslednjih meseci, a Trampova administracija kaže da masovna hapšenja i pritvori deluju kao odvraćanje od ilegalnih migracija.

Crna boja je bila izričit zahtev predsednika, rekla je Noem novinarima okupljenim u blizini dela granice u Novom Meksiku.

„[On] zna da na visokim temperaturama ovde na jugu, kada je nešto ofarbano u crno, postaje još toplije i ljudima će biti još teže da probaju da se popnu", dodala je.

Zvaničnici granične patrole kažu i da će crna boja pomoći u sprečavanju rđanja zida.

Noem je rekla da administracija planira da instalira više „vodene infrastrukture" duž Rio Grandea, reke koja čini više od polovine granice dve zemlje.

Noem nije dala više detalja o tim projektima, ali su vlasti Teksasa prethodno postavile plutajuće prepreke - velike narandžaste bove - i učvršćene ograde na obali reke koje su pod nadzorom državnih i lokalnih policajci, kao i Teksaške nacionalne garde.

zid na američko-meksičkoj granici
Getty Images
Ovog leta, američki zakonodavci odobrili su još 46 miliona dolara za dodatnu izgradnju zida

Pokušaji ilegalnih prelazaka granice i pritvaranja imigranata naglo su opali otkako se Tramp vratio u Belu kuću.

U junu je bilo 6.000 takvih slučajeva, a u julu oko 4.600, što je rekordno nisko.

Prošle godine u ova dva meseca, bilo je 92 odsto više takvih slučajeva.

Ranije u avgustu, Noem je rekla da je ukupno 1,6 miliona ilegalnih imigranata napustilo SAD tokom prvih 200 dana Trampove administracije, iako nije precizirala koliko ih je deportovano, a koliko je otišlo samostalno.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Levit izjavila je ranije u avgustu da je od januara u unutrašnjosti SAD pritvoreno ukupno 300.000 ilegalnih imigranata.

Iako administracija i dalje tvrdi da su prioritet oni sa kriminalnom prošlošću, protivnici ovih mera tvrde da su u racijama uhvaćeni mnogi koji nemaju krivične prijave ili su počinili manje prekršaje.

Zvaničnici Bele kuće tvrde da su povećana bezbednost granica i masovne deportacije bile odvraćajući faktori i da su upravo to glavni razlozi naglog pada broja imigranata na granici SAD i Meksika.

tramp
Carlos Barria/Reuters

(BBC News, 08.21.2025)

BBC News
BBC News

Ključne reči

Bela kućaImigrantiMeksikoDonald Tramp

