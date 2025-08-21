Ukrajinac uhapšen u Italiji zbog dizanja u vazduh gasovoda Severni tok

BBC News pre 1 sat

Danish Defence handout Tri od četiri cevi gasodova Severni tok u Baltičkom moru su uništene u eksploziji

Muškarac iz Ukrajine uhapšen je u Italiji zbog sumnje da je učestvovao u dizanju u vazduh gasovoda Severni tok u Baltičkom moru nekoliko meseci od početka ruske invazije na Ukrajinu, saopštili su nemački tužioci.

Muškarac, identifikovan samo kao Sergej K., uhapšen je u regionu Riminija i tereti se da je bio član grupe koja je postavila eksploziv ispod gasovoda Severni tok 1 i Severni tok 2, kojima se Nemačka snabdevala gasom iz Rusije, objavili su nemački tužioci.

Ukrajinac je osumnjičen da je jedan od organizatora operacije, tokom koje je iznajmljena jahta, a isplovila je iz nemačke luke Rostok i služila je kao logistika za dizanje gasovoda u vazduh.

Rusija je počela invaziju na Ukrajinu 24. februara 2022. godine, a u septembru te godine gasovod je dignut u vazduh.

Ukrajina je negirala umešanost u eksplozije, koje su prekinule ključni izvor prirodnog gasa za Evropu.

Vlasti u Kijevu su odmah posle incidenta, bez dokaza, optužile Rusiju za „teroristički napad", a iz Moskve je odgovoreno da su optužbe da je napala sopstvene gasovode „predvidljive i glupe".

Pogledajte video: Kako će 'slučaj sabotaže' Severnog toka uticati na životnu sredinu

Iako Severni tok 2 nikada nije pušten u rad, dva cevovoda Severnog toka 1 obezbeđivala su stalni protokom gasa u dužini od 1.200 kilometara ispod Baltika, od ruske obale do severoistočne Nemačke.

Neposredno pre ruske invazije, Nemačka je otkazala proces odobravanja Severnog toka 2, koji je bio u stoprocentnom vlasništvu ruskog gasnog giganta Gazproma.

Mesecima kasnije, Rusija je zatvorila Severni tok 1.

Zatim, 26. septembra 2022. godine, zabeleženo je nekoliko eksplozija u blizini danskog ostrva Bornholm, kada su pukle tri od četiri cevi gsovoda.

Dugo je postojala misterija oko ovog incidenta.

Međutim, prošlogodišnji nemački izveštaji sugerisali su da je tim ukrajinskih ronilaca iznajmio nemačku jahtu i otplovio u Baltik kako bi izvršio diverziju na gasovodima.

Nemački tužioci su prošlog avgusta izdali nalog za hapšenje ronioca po imenu Vladimir Z.

Osumnjičeni Ukrajinac, koji je uhapšen u Riminiju, biće izveden pred istražnog sudiju u Nemačkoj čim ga Italija bude izručila.

Tužioci su rekli da postoji „ozbiljna osnovana sumnja" protiv uhapšenog muškarca „za zajedničko izazivanje eksplozije i sabotažu" kojima se podriva Ustav Nemačke.

Danska i švedska policija vodile su odvojene istrage o eksplozijama gasovoda Severni tok.

Danske vlasti su u februaru 2024. objavile zaključake da su gasovodi Severni tok 1 i 2 oštećeni u „sabotaži" u septembru 2022., ali su dodale i da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka.

Prethodno je i Švedska zatvorila istragu o podvodnim eksplozijama.

„Glavni cilj" istrage bio je da se utvrdi da li je Švedska učestvovala u incidentu ili se koristila njena teritorija, izjavio je Mats Ljunkvist, javni tužilac.

Zaključio je da slučaj nije u švedskoj nadležnosti.

Istragu je potom preuzela Nemačka.

Šta su gasovodi Severni tok 1 i 2?

Gasovod Severni tok 1, sa dva paralelna kraka, prostire se u dužini od 1.200 kilometara ispod površine Baltičkog mora, od ruske obale nadomak Sankt Peterburga do severoistočne Nemačke.

Otvoren je 2011. i maksimalni kapacitet ovog gasovoda je 170 miliona kubnih metara gasa, koji se šalje iz Rusije za Nemačku.

Severni tok 2 proteže se paralelno sa prvim gasovodom i on je u ruskom vlasništvu.

Izgrađen je u septembru 2021, ali nije pušten u rad jer je Nemačka odbila da ga odobri.

Projekat je u potpunosti zaustavljen samo nekoliko dana pre početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara.

