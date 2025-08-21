UKRAJINAC uhapšen u Italiji zbog sumnje da je koordinisao diverzije na gasovodima „Severni tok“ je penzionisani kapetan Oružanih snaga Ukrajine (VSU) koji je služio u Službi bezbednosti Ukrajine (SBU), piše „Volstrit džurnal“.

Foto: Printskrin Youtube -Sergej K, sada penzionisani kapetan Oružanih snaga Ukrajine, ranije je služio u... SBU, kao i u elitnoj jedinici koja je branila Kijev... 2022. godine. Komandovao je malom jedinicom čije su aktivnosti bile povezane sa protivvazdušnom odbranom, navodi list, pozivajući se na njegove bivše komandante. U članku se napominje da su on i drugi vojnici angažovani u maju 2022. godine da izvrše diverziju. Ilustracija V. N. Nemačko tužilaštvo u