Zapadni mediji otkrivaju: Ko je Ukrajinac uhapšen zbog diverzije na „Severnim tokovima“, evo gde je službovao

Večernje novosti pre 19 minuta
Zapadni mediji otkrivaju: Ko je Ukrajinac uhapšen zbog diverzije na „Severnim tokovima“, evo gde je službovao

UKRAJINAC uhapšen u Italiji zbog sumnje da je koordinisao diverzije na gasovodima „Severni tok“ je penzionisani kapetan Oružanih snaga Ukrajine (VSU) koji je služio u Službi bezbednosti Ukrajine (SBU), piše „Volstrit džurnal“.

Foto: Printskrin Youtube -Sergej K, sada penzionisani kapetan Oružanih snaga Ukrajine, ranije je služio u... SBU, kao i u elitnoj jedinici koja je branila Kijev... 2022. godine. Komandovao je malom jedinicom čije su aktivnosti bile povezane sa protivvazdušnom odbranom, navodi list, pozivajući se na njegove bivše komandante. U članku se napominje da su on i drugi vojnici angažovani u maju 2022. godine da izvrše diverziju. Ilustracija V. N. Nemačko tužilaštvo u
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Zapadni mediji: Ukrajinac uhapšen zbog diverzije na „Severnim tokovima“ služio ukrajinskoj vojsci

Zapadni mediji: Ukrajinac uhapšen zbog diverzije na „Severnim tokovima“ služio ukrajinskoj vojsci

Sputnik pre 43 minuta
Uhapšen ukrajinac zbog severnog toka: Bivši kapetan SBU osumnjičen za sabotažu!

Uhapšen ukrajinac zbog severnog toka: Bivši kapetan SBU osumnjičen za sabotažu!

Alo pre 29 minuta
Ukrajinac uhapšen u Italiji zbog dizanja u vazduh gasovoda Severni tok

Ukrajinac uhapšen u Italiji zbog dizanja u vazduh gasovoda Severni tok

BBC News pre 5 sati
Italija uhapsila Ukrajinca zbog napada na gasovod Sjeverni tok

Italija uhapsila Ukrajinca zbog napada na gasovod Sjeverni tok

Slobodna Evropa pre 5 sati
Uhapšen Ukrajinac u Italiji zbog sumnje da je organizovao napade na gasovod Severni tok

Uhapšen Ukrajinac u Italiji zbog sumnje da je organizovao napade na gasovod Severni tok

NIN pre 5 sati
Ukrajinac uhapšen u Italiji zbog dizanja u vazduh gasovoda Severni tok

Ukrajinac uhapšen u Italiji zbog dizanja u vazduh gasovoda Severni tok

NIN pre 5 sati
Ukrajinac uhapšen u Italiji zbog dizanja u vazduh gasovoda Severni tok

Ukrajinac uhapšen u Italiji zbog dizanja u vazduh gasovoda Severni tok

Radio 021 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaTužilaštvoYouTubeItalijaVolstritRusijaKijevRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

Nemačka ukazuje na Švajcarsku, Austrija spremna, opcije su i Mađarska, Turska…: Gde bi Putin i Zelenski mogli da se sastanu?…

Nemačka ukazuje na Švajcarsku, Austrija spremna, opcije su i Mađarska, Turska…: Gde bi Putin i Zelenski mogli da se sastanu?

Danas pre 44 minuta
RHMZ izdao hitno upozorenje na vremenske nepogode

RHMZ izdao hitno upozorenje na vremenske nepogode

N1 Info pre 24 minuta
Amerika uz Rusiju! Šok na glasanju u Savetu bezbednosti UN: Ovo se desilo prvi put posle 17 godina

Amerika uz Rusiju! Šok na glasanju u Savetu bezbednosti UN: Ovo se desilo prvi put posle 17 godina

Blic pre 14 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Lavrov: Strane trupe u Ukrajini neprihvatljive za Rusiju; Gardijan: Tramp namerava da se povuče iz mirovnog…

UKRAJINSKA KRIZA: Lavrov: Strane trupe u Ukrajini neprihvatljive za Rusiju; Gardijan: Tramp namerava da se povuče iz mirovnog procesa

RTV pre 14 minuta
Mercova vlada na staklenim nogama: AfD najjača partija u Nemačkoj, njena zabrana je "unapred osuđena na propast"

Mercova vlada na staklenim nogama: AfD najjača partija u Nemačkoj, njena zabrana je "unapred osuđena na propast"

Euronews pre 14 minuta