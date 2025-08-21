Vremenska prognoza za četvrtak, 21. avgust: toplo i sunčano vreme, uveče kiša

Beta pre 1 sat

U Srbiji će danas biti veoma toplo i iznad većeg dela pretežno sunčano, a samo na severozapadu zemlje malo do umereno oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Krajem dana i u toku noći očekuje se lokalni razvoj oblačnosti sa pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom.

Duvaće slab i umeren vetar, južnih smerova, a u donjem Podunavlju, na jugu Banata, kao i u brdsko-planinskom području na zapadu i jugu zemlje povremeno jak.

Najniža temperatura biće od 12 stepeni do 21, a najviša od 33 do 38 stepeni. 

U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano i veoma toplo, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. U toku noći ka petku, uz lokalni razvoj oblačnosti, u pojedinim delovima grada pojava kiše ili lokalnog pljuska sa grmljavinom.

Najniža temperatura od 19 stepeni do 21, a najviša oko 35 stepeni. 

(Beta, 21.08.2025)

Povezane vesti »

U Srbiji pretežno sunčano, temperature do 38 stepeni

U Srbiji pretežno sunčano, temperature do 38 stepeni

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za četvrtak, 21. avgust: toplo i sunčano vreme, uveče kiša

Vremenska prognoza za četvrtak, 21. avgust: toplo i sunčano vreme, uveče kiša

Beta pre 1 sat
U Srbiji pretežno sunčano, temperature do 38 stepeni

U Srbiji pretežno sunčano, temperature do 38 stepeni

RTV pre 1 sat
Limani 3 i 4 u četvrtak bez tople vode

Limani 3 i 4 u četvrtak bez tople vode

Radio 021 pre 1 dan
Uskoro počinje izgradnja petog novosadskog mosta Pešačko-biciklistička veza preko Dunava kroz Petrovaradinsku tvrđavu već…

Uskoro počinje izgradnja petog novosadskog mosta Pešačko-biciklistička veza preko Dunava kroz Petrovaradinsku tvrđavu već polovinom 2027. godine (video)

Dnevnik pre 1 dan
(Foto) požar kod Žablja Zahvaćen napušteni salaš ‘’Dolina ljubavi’’

(Foto) požar kod Žablja Zahvaćen napušteni salaš ‘’Dolina ljubavi’’

Dnevnik pre 1 dan