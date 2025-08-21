Visoke temperature, požari i najavljeno olujno nevreme u Srbiji: upozorenja, padavine i meteoalarm

Naslovi.ai pre 1 sat
Visoke temperature, požari i najavljeno olujno nevreme u Srbiji: upozorenja, padavine i meteoalarm

Danas najtopliji dan sa temperaturama do 38°C i požarima, sutra promenljivo i nestabilno vreme sa pljuskovima, gradom i olujnim vetrom.

U Srbiji je danas najtopliji dan u godini sa temperaturama od 33 do 38 stepeni, najtoplije na jugu i istoku zemlje. Vreme je pretežno sunčano, dok je na severozapadu malo do umereno oblačno. Vetar je slab do umeren južnih smerova, povremeno jak u donjem Podunavlju, na jugu Banata i u brdsko-planinskim predelima. Beta Mondo Blic Nova

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja zbog visokih temperatura i pojačanog južnog i jugozapadnog vetra, koji povećava rizik od širenja šumskih požara. Upozorenja su na snazi za veći deo Srbije, sa crvenim meteoalarmom za Pomoravlje i jugoistočnu Srbiju. Alo Radio 021 Telegraf InfoKG Jugmedia

Vatrena stihija zahvatila je Tometino polje u podnožju Divčibara, gde se širi gust dim, a put Tometino Polje - Divčibare je zatvoren zbog požara koji se širi prema naselju Rastovac. Građanima je savetovan oprez zbog vrućine i povećanog rizika od požara. Blic

Sutra se očekuje promenljivo i nestabilno vreme sa pljuskovima, grmljavinom i lokalnim nepogodama, uključujući grad i jak ili olujni vetar, naročito u zapadnoj, jugozapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i na istoku. Uveče se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, uz olujni vetar. U zapadnim, centralnim i istočnim delovima zemlje na snazi je narandžasti meteo-alarm zbog obilnih padavina, sa mogućim nepogodama i padom temperature. N1 Info Novi magazin Serbian News Media Blic Blic Ozon press RTS RTV Novi Pazar

