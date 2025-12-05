Oblačno i kišovito vreme u Srbiji uz olujni jugoistočni vetar i narandžasti meteo-alarm na jugu Banata

Naslovi.ai pre 4 minuta
Danas i vikend donose oblačno i kišovito vreme sa jakim vetrovima, dok se sledeće nedelje očekuje vedrije i sunčanije vreme.

U Srbiji danas preovladava oblačno vreme sa povremenom slabom kišom, koja se tokom dana širi na veći deo zemlje. Na visokim planinama može pasti i slab sneg, dok su jutarnje temperature od 3 do 8 stepeni, a najviše dnevne do 13 stepeni. RTV Telegraf Dnevnik

U košavskom području duvaće umeren do jak jugoistočni i istočni vetar, dok su na jugu Banata i u donjem Podunavlju mogući olujni udari vetra, zbog čega je na tom području aktiviran narandžasti meteo-alarm. Vetar će biti naročito jak ujutru i krajem dana. Blic N1 Info Danas

Magla smanjuje vidljivost na području Podrinja, a RHMZ upozorava na opasnost od magle i olujnog vetra u narednim danima. Prognoze ukazuju na nastavak oblačnog i kišovitog vremena tokom vikenda, uz postepeni pad temperature i manje snega nego inače u regionu. Telegraf Pressek Moj Novi Sad

Sutra se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme sa mestimičnom kišom i slabim do umerenim vetrom, dok će sneg kratko padati na visokim planinama. Najniža temperatura biće od 4 do 8 stepeni, a najviša od 7 do 12 stepeni. Vidljivost će biti smanjena na planinama i u kotlinama. Serbian News Media

Vikend pred nama biće obeležen velikom količinom padavina, dok se sledeće nedelje očekuje više sunca i vedrije nebo. Danas će duvati slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, u košavskom području umeren i jak, sa olujnim udarima na jugu Banata i u donjem Podunavlju, naročito ujutru i krajem dana. Alo

Ključne reči

BanatSneg

