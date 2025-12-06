RHMZ objavio najnoviju prognozu: Evo kakva nas temperatura očekuje do kraja nedelje

U toku noći oblačno, mestimično s kišom. U brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije niska oblačnost i magla smanjivaće vidljivost ispod 200 m.

Češća kiša očekuje se na jugu, jugoistoku i istoku zemlje, a u drugom delu noći i u centralnim i zapadnim predelima. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, u donjem Podunavlju, na istoku i jugoistoku umeren do jak istočni i severoistočni, povremeno u oblasti Homolja i olujni, prenosi RHMZ. KIŠA U PREKIDIMA DO KRAJA SEDMICE U subotu (06.12.) umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom slabog, a na istoku Srbije i umerenog intenziteta. Vidljivost će značajno