RHMZ objavio najnoviju prognozu: Evo kakva nas temperatura očekuje do kraja nedelje

Alo pre 2 sata
U toku noći oblačno, mestimično s kišom. U brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije niska oblačnost i magla smanjivaće vidljivost ispod 200 m.

Češća kiša očekuje se na jugu, jugoistoku i istoku zemlje, a u drugom delu noći i u centralnim i zapadnim predelima. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, u donjem Podunavlju, na istoku i jugoistoku umeren do jak istočni i severoistočni, povremeno u oblasti Homolja i olujni, prenosi RHMZ. KIŠA U PREKIDIMA DO KRAJA SEDMICE U subotu (06.12.) umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom slabog, a na istoku Srbije i umerenog intenziteta. Vidljivost će značajno
Oblačno, sa slabom kišom, ponegde zbog magle vidljivost smanjena

RTV pre 2 sata
Oblačno, sa slabom kišom, ponegde zbog magle vidljivost smanjena

RTV pre 2 sata
Alo pre 2 sata
FOTO: Porodici kojoj je izgoreo stan na Podbari potrebna pomoć

Radio 021 pre 1 dan
Moderan stambeni i poslovni kompleks niče na mestu stare kasarne! Ruma dobija novi centar, gradiće se i vrtići, ambulante; evo…

Dnevnik pre 1 dan
Revitalizacija somborske deonice Velikog bačkog kanala pri kraju. U toku izmuljavanje i iskop korita u dužini od 1,5 kilometar.…

Dnevnik pre 1 dan