Tokom večeri i noći oblačno, uz kišu i sneg: Evo gde će sutra veći deo dana biti magle

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Tokom večeri i noći oblačno, uz kišu i sneg: Evo gde će sutra veći deo dana biti magle

Informacije o saobraćaju i vremenskim prilikama na putevima

Tokom večeri i noći oblačno, na јugu i јugoistoku uglavnom suvo, u ostalim kraјevima mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama slab sneg. Vetar slab i umeren, a u oblasti Homolja, u dolini Dunava i Save povremeno i јak, istočni i јugoistočni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod. Sutra oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotaјno i sa slabim snegom. Na јugu i јugoistoku uglavnom suvo. U brdsko - planinskim predelima јužne
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Marko Čubrilo objašnjava da li će decembar proći bez snega: Ova neobična pojava više nam nije tako strana; evo kako će biti u…

Marko Čubrilo objašnjava da li će decembar proći bez snega: Ova neobična pojava više nam nije tako strana; evo kako će biti u Vojvodini

Dnevnik pre 1 sat
Vremenska prognoza 7. decembar 2025.

Vremenska prognoza 7. decembar 2025.

RTS pre 2 sata
Večeras stiže sneg u delove Srbije: RHMZ objavio novu najavu vremena

Večeras stiže sneg u delove Srbije: RHMZ objavio novu najavu vremena

Euronews pre 1 sat
Budite na oprezu! RHMZ objavio najnoviju prognozu: Evo kakvo nas vreme očekuje danas

Budite na oprezu! RHMZ objavio najnoviju prognozu: Evo kakvo nas vreme očekuje danas

Alo pre 3 sata
RHMZ objavio najnoviju prognozu: Evo kakva nas temperatura očekuje do kraja nedelje

RHMZ objavio najnoviju prognozu: Evo kakva nas temperatura očekuje do kraja nedelje

Alo pre 3 sata
Sutra oblačno i hladno u Srbiji: Kiša, magla na planinama i temperature do 10°C

Sutra oblačno i hladno u Srbiji: Kiša, magla na planinama i temperature do 10°C

Serbian News Media pre 5 sati
Neuobičajena pojava će se desiti na kraju godine: Čubrilo otkrio hoće li decembar proći bez prave zime

Neuobičajena pojava će se desiti na kraju godine: Čubrilo otkrio hoće li decembar proći bez prave zime

Mondo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

DunavSnegRHMZVremenska prognozavremeprognozaprognoza vremena

Vojvodina, najnovije vesti »

Rukometaši Proletera bez šanse u Novom Sadu, Zrenjaninci ulaze u zimsku pauzu sa zebnjom

Rukometaši Proletera bez šanse u Novom Sadu, Zrenjaninci ulaze u zimsku pauzu sa zebnjom

I Love Zrenjanin pre 31 minuta
U somborski festival vina i hrane Ravangrad uloženo 290 miliona dinara

U somborski festival vina i hrane Ravangrad uloženo 290 miliona dinara

RTV pre 11 minuta
Bespltani koncert klasične muzike u Hrtkovcima

Bespltani koncert klasične muzike u Hrtkovcima

RTV pre 21 minuta
Dečiji osmesi i dobra energija na novosadskom "Zimzolendu": Dobrodošli, poručuje gradonačelnik mićin

Dečiji osmesi i dobra energija na novosadskom "Zimzolendu": Dobrodošli, poručuje gradonačelnik mićin

Dnevnik pre 11 minuta
JKP „Čistoća“ nastavlja sa akcijom uklanjanja divljih deponija

JKP „Čistoća“ nastavlja sa akcijom uklanjanja divljih deponija

NoviSad.com pre 1 sat