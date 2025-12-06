Neuobičajena pojava će se desiti na kraju godine: Čubrilo otkrio hoće li decembar proći bez prave zime

U vremenskoj prognozi za decembar, Marko Čubrilo je naveo da se za vikend očekuje oblačno vreme nakon kojeg sledi jačanje anticiklona.

U narednom periodu, prema njegovim rečima, očekuje se dominacija anticiklona, uz suvo, stabilno i relativno toplo vreme. Temperaturna inverzija i magla mogu u nižim predelima stvoriti utisak “lažne zime”. Na planinama će biti sunčano i toplo. "Još danas i sutra će na vreme nad nama uticati ciklon nad Egejskim morem donoseći dosta oblaka i slabu kišu ponegde. Danas više na istoku,a sutra na zapadu i severu regiona. Još danas dosta vetrovito dok bi od sutra vetar bio