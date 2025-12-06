Oblačno, sa slabom kišom, ponegde zbog magle vidljivost smanjena

NOVI SAD - Danas se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično s kišom slabog, a na istoku Srbije i umerenog intenziteta, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Vidljivost će značajno biti smanjena (ispod 200 metara) u toku celog dana u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije, a u jutarnjim satima kratkotrajno i po pojedinim kotlinama i u nižim predelima van košavskog područja, upozorava RHMZ. Kratkotrajna pojava snega moguća je samo na visokim planinama (iznad 1.500 m nadmorske visine). Duvaće slab i umeren vetar, a u oblasti Homolja, u dolini Dunava i Save povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža