Oblačno, sa slabom kišom, ponegde zbog magle vidljivost smanjena

RTV pre 30 minuta  |  Tanjug
Oblačno, sa slabom kišom, ponegde zbog magle vidljivost smanjena

NOVI SAD - Danas se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično s kišom slabog, a na istoku Srbije i umerenog intenziteta, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Vidljivost će značajno biti smanjena (ispod 200 metara) u toku celog dana u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije, a u jutarnjim satima kratkotrajno i po pojedinim kotlinama i u nižim predelima van košavskog područja, upozorava RHMZ. Kratkotrajna pojava snega moguća je samo na visokim planinama (iznad 1.500 m nadmorske visine). Duvaće slab i umeren vetar, a u oblasti Homolja, u dolini Dunava i Save povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

RHMZ objavio najnoviju prognozu: Evo kakva nas temperatura očekuje do kraja nedelje

RHMZ objavio najnoviju prognozu: Evo kakva nas temperatura očekuje do kraja nedelje

Alo pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadDunavSnegRHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

Oblačno, sa slabom kišom, ponegde zbog magle vidljivost smanjena

Oblačno, sa slabom kišom, ponegde zbog magle vidljivost smanjena

RTV pre 30 minuta
RHMZ objavio najnoviju prognozu: Evo kakva nas temperatura očekuje do kraja nedelje

RHMZ objavio najnoviju prognozu: Evo kakva nas temperatura očekuje do kraja nedelje

Alo pre 30 minuta
Oblačno i kišovito vreme u Srbiji uz olujni jugoistočni vetar i narandžasti meteo-alarm na jugu Banata

Oblačno i kišovito vreme u Srbiji uz olujni jugoistočni vetar i narandžasti meteo-alarm na jugu Banata

Naslovi.ai pre 1 sat
Signali: Srbija mora biti zemlja dijaloga, kandidati studentske liste da se predstave javnosti

Signali: Srbija mora biti zemlja dijaloga, kandidati studentske liste da se predstave javnosti

RTV pre 2 sata
Izdato upozorenje na opasnu pojavu u Srbiji: RHMZ se hitno oglasio

Izdato upozorenje na opasnu pojavu u Srbiji: RHMZ se hitno oglasio

Mondo pre 1 sat