Ovi saveti mogu da vam sačuvaju živu glavu: RHMZ najavio strašno vreme, a evo šta je važno da znate

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Ovi saveti mogu da vam sačuvaju živu glavu: RHMZ najavio strašno vreme, a evo šta je važno da znate

Nakon najave Republičkog hidrometeorološkog zavoda ( RHMZ) o jakoj, povremeno olujnoj košavi u Banatu i donjem Podunavlju, kao i o smanjenoj vidljivosti zbog magle u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije, Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na vozače da strogo prilagode vožnju uslovima na putu.

Posebno opasna kombinacija je jak vetar i smanjena vidljivost, što može znatno otežati upravljanje vozilom i povećati rizik od nesreća. Eksperti upozoravaju da su naleti vetra najopasniji na otvorenom putu i pri izlasku iz zaklona poput tunela, šuma ili zgrada. Vozači moraju volan držati obema rukama i biti spremni na iznenadne pomake vozila u stranu. Neophodno je smanjenje brzine, čime se povećava mogućnost kontrole, posebno kod visokih vozila kao što su kombiji i
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Oblačno i kišovito vreme u Srbiji uz olujni jugoistočni vetar i narandžasti meteo-alarm na jugu Banata

Oblačno i kišovito vreme u Srbiji uz olujni jugoistočni vetar i narandžasti meteo-alarm na jugu Banata

Naslovi.ai pre 9 minuta
(Mape) Kiša i hladnoća i tu nije kraj lošim vestima. Deprimirajuća prognoza za vikend: Još jedna pojava vam se nikako neće…

(Mape) Kiša i hladnoća i tu nije kraj lošim vestima. Deprimirajuća prognoza za vikend: Još jedna pojava vam se nikako neće svideti

Blic pre 34 minuta
Kiša, oblaci, hladno... Prognoza za vikend mnogima se neće dopasti: Stiže preokret! RHMZ upozorava: Ova pojava „pali“…

Kiša, oblaci, hladno... Prognoza za vikend mnogima se neće dopasti: Stiže preokret! RHMZ upozorava: Ova pojava „pali“ meteoalarm, oprezno

Dnevnik pre 14 minuta
Košava nosi, magla sakriva - opasna kombinacija na putevima Evo kako da sačuvate sebe i druge u saobraćaju, ovo morate znati!…

Košava nosi, magla sakriva - opasna kombinacija na putevima Evo kako da sačuvate sebe i druge u saobraćaju, ovo morate znati!

Dnevnik pre 1 sat
Vremenska prognoza 6. decembar 2025.

Vremenska prognoza 6. decembar 2025.

RTS pre 2 sata
Vremenska prognoza Marka Čubrila za zimu: Ništa od hladnih dana i snega sve do ovog datuma

Vremenska prognoza Marka Čubrila za zimu: Ništa od hladnih dana i snega sve do ovog datuma

Mondo pre 3 sata
Temperature od 7 do 15, ali ne zavaravajte se! RHMZ najavio dramatičan preokret vremena: Evo šta nas čeka sledeće nedelje

Temperature od 7 do 15, ali ne zavaravajte se! RHMZ najavio dramatičan preokret vremena: Evo šta nas čeka sledeće nedelje

Dnevnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatRHMZmaglaagencija za bezbednost saobraćaja

Vojvodina, najnovije vesti »

Oblačno i kišovito vreme u Srbiji uz olujni jugoistočni vetar i narandžasti meteo-alarm na jugu Banata

Oblačno i kišovito vreme u Srbiji uz olujni jugoistočni vetar i narandžasti meteo-alarm na jugu Banata

Naslovi.ai pre 9 minuta
Novosadski noćni bazar sutra na Ribljoj pijaci

Novosadski noćni bazar sutra na Ribljoj pijaci

NoviSad.com pre 9 minuta
Obeležena 192. godišnjica rođenja Jovana Jovanovića Zmaja u Novosadskom dečijem kulturnom centru

Obeležena 192. godišnjica rođenja Jovana Jovanovića Zmaja u Novosadskom dečijem kulturnom centru

RTV pre 39 minuta
Delovi vozila rasuti po ulici, stvaraju se zastoji: Žestok udes na prometnoj raskrnici u Novom Sadu (video)

Delovi vozila rasuti po ulici, stvaraju se zastoji: Žestok udes na prometnoj raskrnici u Novom Sadu (video)

Blic pre 24 minuta
(Mape) Kiša i hladnoća i tu nije kraj lošim vestima. Deprimirajuća prognoza za vikend: Još jedna pojava vam se nikako neće…

(Mape) Kiša i hladnoća i tu nije kraj lošim vestima. Deprimirajuća prognoza za vikend: Još jedna pojava vam se nikako neće svideti

Blic pre 34 minuta