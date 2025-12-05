Vremenska prognoza Marka Čubrila za zimu: Ništa od hladnih dana i snega sve do ovog datuma

Nakon prvog snega, duva vetar u Srbiji, pada kiša i temperatura je u blagom porastu.

Meteorolog-amater Marko Čubrilo prognozira da neće biti pravog zimskog vremena sve do kraja meseca, do oko 23. decembra. "Danas i za dane vikenda uz dosta oblaka kiša povremeno, pre svega nad većim delom Srbije, C.Gore, istoka Hrvatske i delova BiH. U košavskom području do sutra uglavnom suvo od kada se očekuje slabljenje i prestanak košave i kiša povremeno. Danas relativno toplo uz maksimume od +6 do +16 stepeni Celzijusa, dok će za vikend biti malo hladnije uz