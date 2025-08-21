Ambasador Bekerat sa Starovićem: Nadamo se uspešnoj saradnji Srbije i EU

Ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat sastao se danas sa ministrom za evropske integracije Nemanjom Starovićem i istakao da se nada uspešnoj saradnji na unapređenju pristupanja Srbije Evropskoj uniji kroz sprovođenje neophodnih obaveza, saopštila je Evropska kuća.

On je naglasio da EU pomno prati, kako je ocenio, izazovnu političku situaciju u Srbiji, uključujući i u kontekstu pregovora o pristupanju EU. Ambasador je istakao da proces pristupanja pruža čvrst okvir za rešavanje ključnih pitanja od jačanja vladavine prava i zaštite slobode medija, do unapređenja izbornih uslova i stvaranja podsticajnog okruženja za civilno društvo. Podsetio je da otvaranje Klastera 3 zavisi od "opipljivog i održivog napretka u oblasti