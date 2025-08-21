Ambasador Bekerat sa Starovićem: Nadamo se uspešnoj saradnji Srbije i EU

Blic pre 1 sat
Ambasador Bekerat sa Starovićem: Nadamo se uspešnoj saradnji Srbije i EU

Ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat sastao se danas sa ministrom za evropske integracije Nemanjom Starovićem i istakao da se nada uspešnoj saradnji na unapređenju pristupanja Srbije Evropskoj uniji kroz sprovođenje neophodnih obaveza, saopštila je Evropska kuća.

On je naglasio da EU pomno prati, kako je ocenio, izazovnu političku situaciju u Srbiji, uključujući i u kontekstu pregovora o pristupanju EU. Ambasador je istakao da proces pristupanja pruža čvrst okvir za rešavanje ključnih pitanja od jačanja vladavine prava i zaštite slobode medija, do unapređenja izbornih uslova i stvaranja podsticajnog okruženja za civilno društvo. Podsetio je da otvaranje Klastera 3 zavisi od "opipljivog i održivog napretka u oblasti
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Bekerat: Potrebni opipljivi rezultati

Bekerat: Potrebni opipljivi rezultati

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaEUSrbija i EU

Politika, najnovije vesti »

Referendum u Republici Srpskoj 18. ili 25. oktobra

Referendum u Republici Srpskoj 18. ili 25. oktobra

Blic pre 53 minuta
"Sve je proteklo mirno, bez ijednog incidenta": Dačić: "u 49 mesta okupilo se 33.000 ljudi, najviše u Pančevu"

"Sve je proteklo mirno, bez ijednog incidenta": Dačić: "u 49 mesta okupilo se 33.000 ljudi, najviše u Pančevu"

Blic pre 1 sat
Evropski izvestilac Picula: EU više nema iluzije o Vučiću, Srbija ovakva ne može u Uniju

Evropski izvestilac Picula: EU više nema iluzije o Vučiću, Srbija ovakva ne može u Uniju

Danas pre 1 sat
Ambasador Bekerat sa Starovićem: Nadamo se uspešnoj saradnji Srbije i EU

Ambasador Bekerat sa Starovićem: Nadamo se uspešnoj saradnji Srbije i EU

Blic pre 1 sat
"Ne lome i razbijaju, već brane mir": Vučević: Večeras možemo da vidimo kako izgleda okupljanje većinske i pristojne Srbije…

"Ne lome i razbijaju, već brane mir": Vučević: Večeras možemo da vidimo kako izgleda okupljanje većinske i pristojne Srbije (foto/video)

Blic pre 1 sat