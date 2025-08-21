Bekerat: Potrebni opipljivi rezultati

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Andreas fon Bekerat rekao je danas u razgovoru ministrom za evropske integracije Nemanjom Starovićem da otvaranje Klastera 3 u pregovorima o pristupanju EU zavisi od opipljivog i održivog napretka u oblasti vladavine prava, naročito u vezi sa izbornim reformama i poštovanjem slobode izražavanja.

On je kao segmente u kojima se očekuje opipljiv napredak naveo i izbor kredibilnog Saveta Regulatornog tela za elektronske medije. Kako se navodi u saopštenju Delegacije, Fon Bekerat je naglasio da EU pomno prati izazovnu političku situaciju u Srbiju, uključujući i u kontekstu pregovora o pristupanju EU. On je istakao da proces pristupanja pruža čvrst okvir za rešavanje ključnih pitanja – od jačanja vladavine prava i zaštite slobode medija, do unapređenja izbornih