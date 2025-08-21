Povređen vozač i dve žene: Detalji kamenovanja autobusa punog srpskih turista: Oglasio se Konzulat Srbije u Solunu

Generalni Konzulat Srbije u Solunu saopštio je danas, na osnovu informacija dobijenih od nadležne policijske, da je u sredu oko 21.30 časova na autoputu Egnatia, u blizini naplatnih rampi u Oreokastru kod Soluna, kamenovan turistički autobus koje je prevozio turiste iz Srbije i da su tom prilikom povređene tri osobe.

- Četvoro maloletnih lica bacilo je komade kamenja na autobus i tom prilikom povređen je vozač autobusa (64) koji je prebačen u Univerzitetsku bolnicu Ahepa, i iste večeri je otpušten iz bolnice. Takođe, povređene su još dve putnice ali su obe odbile medicinsku pomoć - navodi se u saopštenju Generalnog konzulata. Dodaje se da su iz policije rekli da počinioci još uvek nisu uhapšeni i da će Generalnom konzulatu u Solunu biti dostavljen izveštaj o pomenutom slučaju u