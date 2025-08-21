Povređeno najmanje tri osobe: Teška saobraćajna nesreća kod Čačka: Saobraćaj obustavljen

Na putu od Čačka ka Guči danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

Prema prvim informacijama, u saobraćajnoj nesreći kod Čačka su povređene najmanje tri osobe. - Na lice mesta izašle su dve ekipe Hitne pomoći koje su zbrinule povređene i prevezle ih u zdravstvenu ustanovu - potvrđeno je za RINU. Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen, a policija obavlja uviđaj i reguliše kretanje vozila.