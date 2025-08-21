Teška nezgoda na Gučkom putu

Ozon press pre 2 sata
Teška nezgoda na Gučkom putu

Na putu Čačak – Guča preko Jelice, danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

U direktnom sudaru povređene su tri osobe. „U saobraćajnom udesu koji se dogodio na Gučkom putu povređene su tri osobe. Muškarac sa povredom grudnog koša primljen je na odeljenje hirurgije. Ženska osoba sa serijskom fakturom rebara i konstatovanim teškim telesnim povredama takođe je primljena na odeljenje hirurgije. Treća ženska osoba sa lakim telesnim povredama puštena je na kućno lečenje“, saopšteno je iz čačanske Opšte bolnice.
Otvori na ozonpress.net

Povezane vesti »

(Foto) poznato stanje troje povređenih u udesu na putu Čačak: - guča Težak sudar dva vozila: Saobraćaj bio obustavljen!

(Foto) poznato stanje troje povređenih u udesu na putu Čačak: - guča Težak sudar dva vozila: Saobraćaj bio obustavljen!

Blic pre 1 sat
Primljeni su sa povredama grudnog koša i frakture rebara: Poznatno stanje troje učesnika u udesu na putu Čačak - Guča (FOTO)…

Primljeni su sa povredama grudnog koša i frakture rebara: Poznatno stanje troje učesnika u udesu na putu Čačak - Guča (FOTO)

RINA pre 2 sata
Prvi snimak teškog sudara kod guče, automobili smrskani: Povređeno troje, saobraćaj obustavljen (video)

Prvi snimak teškog sudara kod guče, automobili smrskani: Povređeno troje, saobraćaj obustavljen (video)

Kurir pre 2 sata
Primljeni su sa povredama grudnog koša i prelomima rebara Ovo je stranje povređenih u udesu kod Guče

Primljeni su sa povredama grudnog koša i prelomima rebara Ovo je stranje povređenih u udesu kod Guče

Alo pre 2 sata
Težak sudar dva vozila: Povređene najmanje tri osobe

Težak sudar dva vozila: Povređene najmanje tri osobe

B92 pre 2 sata
Dve osobe teško povređene u sudaru na Gučkom putu

Dve osobe teško povređene u sudaru na Gučkom putu

Morava info pre 3 sata
Saobraćajna nesreća kod Kraljeva, ima mrtvih! Automobil se prevrnuo, vozač poginuo na mestu

Saobraćajna nesreća kod Kraljeva, ima mrtvih! Automobil se prevrnuo, vozač poginuo na mestu

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakGuča

Regioni, najnovije vesti »

JKP „Parking servis“ – Kvara na semaforskoj raskrsnici ulica Kosovke devojke – Bulevar svetog Pantelejmona

JKP „Parking servis“ – Kvara na semaforskoj raskrsnici ulica Kosovke devojke – Bulevar svetog Pantelejmona

Gradski portal 018 pre 28 minuta
Ovo su najpopularniji modeli automobila u Srbiji

Ovo su najpopularniji modeli automobila u Srbiji

Vesti online pre 3 minuta
SPP u službi očuvanja nastave na bosanskom u Novom Pazaru

SPP u službi očuvanja nastave na bosanskom u Novom Pazaru

Sandžak press pre 43 minuta
Nehigijensko dvorište u Lominoj ulici

Nehigijensko dvorište u Lominoj ulici

Ozon press pre 4 minuta
Požar u selu Malošište kod Doljevca, vatru gasi 11 vatrogasaca sa šest vozila (VIDEO)

Požar u selu Malošište kod Doljevca, vatru gasi 11 vatrogasaca sa šest vozila (VIDEO)

Euronews pre 48 minuta