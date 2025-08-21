Teška nezgoda na Gučkom putu

Na putu Čačak – Guča preko Jelice, danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

U direktnom sudaru povređene su tri osobe. „U saobraćajnom udesu koji se dogodio na Gučkom putu povređene su tri osobe. Muškarac sa povredom grudnog koša primljen je na odeljenje hirurgije. Ženska osoba sa serijskom fakturom rebara i konstatovanim teškim telesnim povredama takođe je primljena na odeljenje hirurgije. Treća ženska osoba sa lakim telesnim povredama puštena je na kućno lečenje“, saopšteno je iz čačanske Opšte bolnice.