(Video) Na durmitoru spašena državljanka Češke: Zadobila prelom potkolenice tokom planinarenja

Pripadnici Gorske službe spašavanja Crne Gore i Avio-helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) uspešno su realizovali spasilačku akciju državljanke Češke na području Durmitora.

Kako navode iz MUP-a poziv za pomoć upućen je putem Operativno-komunikacionog centra 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a, nakon što je tokom planinarenja povređena državljanka Češke, zadobila prelom potkolenice. - Brzom i koordinisanom reakcijom spasilaca, povređena turistkinja je locirana, zbrinuta i uspešno evakuisana. Ova akcija još jednom potvrđuje spremnost i profesionalnost Avio-helikopterske jedinice MUP-a i koji su uvek u pripravnosti da pomognu