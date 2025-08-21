(Video) Na durmitoru spašena državljanka Češke: Zadobila prelom potkolenice tokom planinarenja

Blic pre 44 minuta
(Video) Na durmitoru spašena državljanka Češke: Zadobila prelom potkolenice tokom planinarenja

Pripadnici Gorske službe spašavanja Crne Gore i Avio-helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) uspešno su realizovali spasilačku akciju državljanke Češke na području Durmitora.

Kako navode iz MUP-a poziv za pomoć upućen je putem Operativno-komunikacionog centra 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a, nakon što je tokom planinarenja povređena državljanka Češke, zadobila prelom potkolenice. - Brzom i koordinisanom reakcijom spasilaca, povređena turistkinja je locirana, zbrinuta i uspešno evakuisana. Ova akcija još jednom potvrđuje spremnost i profesionalnost Avio-helikopterske jedinice MUP-a i koji su uvek u pripravnosti da pomognu
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Kad država koristi žene protiv žena – šta nam govori postavljanje policajki ispred JZO?

Kad država koristi žene protiv žena – šta nam govori postavljanje policajki ispred JZO?

Danas pre 1 sat
Studentu Andreju Tanku određen kućni pritvor do 30 dana

Studentu Andreju Tanku određen kućni pritvor do 30 dana

Danas pre 5 sati
BLOG Održani kontramitinzi pristalica SNS širom Srbije: Protest građana u Rumi i Kragujevcu

BLOG Održani kontramitinzi pristalica SNS širom Srbije: Protest građana u Rumi i Kragujevcu

Nova pre 1 sat
Policajac pritisnuo reporterku N1 uz drvo i izbio joj telefon iz ruke

Policajac pritisnuo reporterku N1 uz drvo i izbio joj telefon iz ruke

Cenzolovka pre 3 sata
Studentu Andreju Tanku određen kućni pritvor

Studentu Andreju Tanku određen kućni pritvor

Radio 021 pre 3 sata
MUP: Uhapšen policajac i još sedam osoba osumnjičenih za zloupotrebe

MUP: Uhapšen policajac i još sedam osoba osumnjičenih za zloupotrebe

RTS pre 3 sata
Policija traga za licima koja su pretukla dve osobe u auto-centru u Valjevu

Policija traga za licima koja su pretukla dve osobe u auto-centru u Valjevu

RTS pre 4 sati

Ključne reči

Crna GoraMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPČeška

Društvo, najnovije vesti »

Dosadašnja direktorka UG: Nema razloga da se ovakve stvari rade na silu

Dosadašnja direktorka UG: Nema razloga da se ovakve stvari rade na silu

Danas pre 19 minuta
(Video) Na durmitoru spašena državljanka Češke: Zadobila prelom potkolenice tokom planinarenja

(Video) Na durmitoru spašena državljanka Češke: Zadobila prelom potkolenice tokom planinarenja

Blic pre 44 minuta
Javno tužilaštvo za organizovani kriminal više ne postupa u slučaju zvučni top

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal više ne postupa u slučaju zvučni top

Danas pre 49 minuta
TOK vratilo predmet o zvučnom topu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu

TOK vratilo predmet o zvučnom topu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu

Danas pre 1 sat
Stefan je aktivno igrao fudbal, a onda je koleno počelo da mu otiče: Ubrzo ostaje bez noge i saznaje strašnu dijagnozu! Ima…

Stefan je aktivno igrao fudbal, a onda je koleno počelo da mu otiče: Ubrzo ostaje bez noge i saznaje strašnu dijagnozu! Ima još samo 8 dana da skupi novac za lečenje

Blic pre 1 sat