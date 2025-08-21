Drama na Durmitoru! Teže povređena državljanka Češke: Iz planinskih vrleti izvlačili je spasioci i helikopter

Prava drama odigrala se na Durmitoru kada se tokom planinarenja povredila državljanka Češke.

Poziv za pomoć upućen je putem Opetativno-komunikacionog centra 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Crne Gore. - Sve se dogodilo na jako nepristupačnom terenu i planinarka je morala biti evakuisana helikopterom, potvrđeno je. Zahvaljujyći maksimalnoj profesionalnosti svih članova ekipe akcija spašavanja je uspešno završena, a povređena Čehinja upućena je dalje na pružanje medicinske pomoći. (Telegraf.rs)
