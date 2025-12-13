Akcija u Novom Sadu: Protest studenata u Kampusu - evo šta poručuju!

Pravda pre 1 sat  |  Danas
Akcija u Novom Sadu: Protest studenata u Kampusu - evo šta poručuju!

Novi Sad...

Studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu objavili su da će današnji protest početi okupljanjem u 12.30 časova u Kampusu, krajnja destinacija u gradu im je železnička stanica, nakon čega će se prevozom u 15 časova uputiti do Bačka Palanke, gde će učestvovati u tamošnjem protestu. Portal 021 navodi da će, na putu od Kampusa do železničke stanice, okupljeni proći pored policijske stanice Stari Grad, zgrade Banovine, pa tužilaštva, nakon čega je predviđeno da zastanu
