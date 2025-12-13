Protesti studenata u blokadi u Novom Sadu i Bačkoj Palanci: "Odgovornost - put do pravde"

Protest studenata u blokadi u Novom Sadu i građana koji ih podržavaju počeo je oko 13 sati a glavna poruka okupljenih, koji su u protestnoj šetnji krenuli od univerzitetskog kampusa, jeste da je "odgovornost put do pravde". Protest je održan i u Bačkoj Palanci.

Posle okupljanja u univerzitetskom kampusu, protestna šetnja počela je oko 13 sati ka Policijskoj stanici Stari grad, a obuhvatila je i obilazak Banovine, zgrade suda i tužilaštva i Policijske uprave u Kralja Petra Prvog. Krajnja adresa je bila Železnička stanica, mesto pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice 1. novembra prošle godine. Poruka protestne šetnje je da je "odgovornost put do pravde" jer još nema sudskog procesa protiv odgovornih. Studenti su pozvali i na