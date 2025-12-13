Protesti studenata u blokadi u Novom Sadu i Bačkoj Palanci: "Odgovornost - put do pravde"

RTS pre 1 sat
Protesti studenata u blokadi u Novom Sadu i Bačkoj Palanci: "Odgovornost - put do pravde"

Protest studenata u blokadi u Novom Sadu i građana koji ih podržavaju počeo je oko 13 sati a glavna poruka okupljenih, koji su u protestnoj šetnji krenuli od univerzitetskog kampusa, jeste da je "odgovornost put do pravde". Protest je održan i u Bačkoj Palanci.

Posle okupljanja u univerzitetskom kampusu, protestna šetnja počela je oko 13 sati ka Policijskoj stanici Stari grad, a obuhvatila je i obilazak Banovine, zgrade suda i tužilaštva i Policijske uprave u Kralja Petra Prvog. Krajnja adresa je bila Železnička stanica, mesto pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice 1. novembra prošle godine. Poruka protestne šetnje je da je "odgovornost put do pravde" jer još nema sudskog procesa protiv odgovornih. Studenti su pozvali i na
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

VIDEO: Održan protest u Bačkoj Palanci

VIDEO: Održan protest u Bačkoj Palanci

Radio 021 pre 3 sata
„Studenti nisu odustali“: U Bačkoj Palanci održan protest zbog policijske brutalnosti

„Studenti nisu odustali“: U Bačkoj Palanci održan protest zbog policijske brutalnosti

Nova pre 3 sata
Održan studentski protest u Novom Sadu, akademci traže kažnjavanje policajaca zbog brutalnosti

Održan studentski protest u Novom Sadu, akademci traže kažnjavanje policajaca zbog brutalnosti

Serbian News Media pre 3 sata
"Studenti nisu odustali": Održan studentski protest u Bačkoj Palanci

"Studenti nisu odustali": Održan studentski protest u Bačkoj Palanci

N1 Info pre 4 sati
VIDEO Održan protest studenata u Novom Sadu: "Represija je tu da bi nas ućutkala, ali neće im uspeti"

VIDEO Održan protest studenata u Novom Sadu: "Represija je tu da bi nas ućutkala, ali neće im uspeti"

Radio 021 pre 4 sati
Protest novosadskih studenata: Skup u Kampusu, šetnja, pa odlazak u Bačku Palanku

Protest novosadskih studenata: Skup u Kampusu, šetnja, pa odlazak u Bačku Palanku

NIN pre 5 sati
Protest studenata u Novom Sadu protiv brutalnosti policije završen, nastavlja se u Bačkoj Palanci

Protest studenata u Novom Sadu protiv brutalnosti policije završen, nastavlja se u Bačkoj Palanci

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTužilaštvoBačkaBačka Palanka

Društvo, najnovije vesti »

Mediji: Dečak povređen nožem na Voždovcu, prevezen u Institut za majku i dete

Mediji: Dečak povređen nožem na Voždovcu, prevezen u Institut za majku i dete

Danas pre 3 minuta
Biće kako je suđeno

Biće kako je suđeno

Danas pre 3 sata
Princ Filip: „Služenje drugima je najviši izraz vere i pripadnosti“

Princ Filip: „Služenje drugima je najviši izraz vere i pripadnosti“

Danas pre 3 sata
U Bačkoj Palanci održan protest: „Studenti nisu odustali“

U Bačkoj Palanci održan protest: „Studenti nisu odustali“

Danas pre 3 sata
Nova godina bez slavlja u centru Beograda: Politička ili bezbednosna odluka Aleksandra Šapića?

Nova godina bez slavlja u centru Beograda: Politička ili bezbednosna odluka Aleksandra Šapića?

Danas pre 4 sati