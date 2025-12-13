Protest novosadskih studenata: Skup u Kampusu, šetnja, pa odlazak u Bačku Palanku

NIN pre 4 sati  |  Beta
Protest novosadskih studenata: Skup u Kampusu, šetnja, pa odlazak u Bačku Palanku

Studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu počeli su današnji protest okupljanjem u 12.30 časova u Kampusu, a krajnja destinacija u gradu im je železnička stanica, nakon čega su se prevozom uputili do Bačka Palanke, da bi učestvovali u tamošnjem protestu.

Šetrnja od Kampusa do železničke stanice prolazi pored policijske stanice Stari grad, zgrade Banovine, pa tužilaštva, policijske uprave u Kralja Petra I. Okupljeni su ispred Železničke stanice u Novom Sadu održali 16 minuta tišine i odali počast poginulima u padu nadstrešnice. Potom su se uputili na protest u Bačkoj Palanci. Protest u Bačkoj Palanci se organizuju zbog, kako su naveli juče, izbornih neregularnosti u Sečnju,
