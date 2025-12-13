„Studenti nisu odustali“: U Bačkoj Palanci održan protest zbog policijske brutalnosti

Nova pre 34 minuta  |  Autor: N1
„Studenti nisu odustali": U Bačkoj Palanci održan protest zbog policijske brutalnosti
U Bačkoj Palanci održan je studentski protest. Skup je počeo oko 16 časova, a završen je nešto posle 19 sati. Na ovaj protest došle su kolone šetača iz Obrovca i Šida, kao i studenti iz Čelareva i Novog Sada, prenosi N1. Između govornika na protestu bio je i muzički program. Poruka protesta je da ne zaboravljaju policijsku brutalnost, kao i nečinjenje policije koj se desilo na današnji dan pre četiri meseci, a kada je istovremeno u Vrbasu i Bačkoj Palanci došlo do
