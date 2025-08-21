Dodik podelio zadatke koaliciji: Sutra o referendumu

Posebna sednica NSRS biće održana definitivno sutra, prenose Vijesti.ba.

Ovo je odlučio šef SNSD-a Milorad Dodik, koji je sinoć u Banja Luci okupio koalicione partnere (DNS, SP, SPS, US, DEMOS, NPS). Kako prenose režimski mediji, u petak na sednici NSRS biće donesena Odluka o raspisivanju referenduma, a u nju će biti uvršeni datumi 18. ili alternativno 25. oktobar. Prema predlogu, na dnevnom redu sednice NSRS bi se trebale naći tačke „Informacija o presudi Suda BiH izrečene predsedniku RS i odluci Centralne izborne komisije Bosne i