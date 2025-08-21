Najstarija osoba na svetu Etel Kejterem napunila 116 godina

Britanka Etel Kejterem za koju se veruje da je najstarija osoba na svetu, napunila je danas 116 godina.

Ona će svoj rođendan provesti "mirno" sa najbližima, kako bi mogla da uživa u ovom danu "svojim tempom", saopštila je njena porodica. Kejterem, koja živi u domu za stare u Sariju, kao najstarija osoba u Britaniji, sa 115 godina, u maju, postala je i najstarija osoba na svetu, posle smrti jedne brazilske časne sestre koja je držala taj rekord, prenosi Skaj njuz. Rođena u Hempširu 21. avgusta 1909. godine, i najmlađa je osoba koja je krunisana za najstariju ženu na