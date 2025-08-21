Najstarija osoba na svetu Etel Kejterem napunila 116 godina

Euronews pre 50 minuta  |  Autor: Tanjug
Najstarija osoba na svetu Etel Kejterem napunila 116 godina

Britanka Etel Kejterem za koju se veruje da je najstarija osoba na svetu, napunila je danas 116 godina.

Ona će svoj rođendan provesti "mirno" sa najbližima, kako bi mogla da uživa u ovom danu "svojim tempom", saopštila je njena porodica. Kejterem, koja živi u domu za stare u Sariju, kao najstarija osoba u Britaniji, sa 115 godina, u maju, postala je i najstarija osoba na svetu, posle smrti jedne brazilske časne sestre koja je držala taj rekord, prenosi Skaj njuz. Rođena u Hempširu 21. avgusta 1909. godine, i najmlađa je osoba koja je krunisana za najstariju ženu na
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Najstarija osoba na svetu Etel Kejterem napunila 116 godina

Najstarija osoba na svetu Etel Kejterem napunila 116 godina

RTV pre 1 sat
Najstarija osoba na svetu Etel Kejterem napunila 116 godina

Najstarija osoba na svetu Etel Kejterem napunila 116 godina

N1 Info pre 35 minuta
Najstarija osoba na svetu napunila 116 godina

Najstarija osoba na svetu napunila 116 godina

Radio 021 pre 40 minuta
Najstarija osoba na svetu proslavlja rođendan

Najstarija osoba na svetu proslavlja rođendan

B92 pre 25 minuta
Najstarija osoba na svetu napunila 116 godina

Najstarija osoba na svetu napunila 116 godina

Politika pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Velika Britanija

Svet, najnovije vesti »

Uragan Erin doneo jake vetrove i poplave u Severnoj Karolini

Uragan Erin doneo jake vetrove i poplave u Severnoj Karolini

RTV pre 5 minuta
Kamenovan autobus sa srpskim turistima u Grčkoj: Povređena dva putnika i vozač

Kamenovan autobus sa srpskim turistima u Grčkoj: Povređena dva putnika i vozač

Blic pre 5 minuta
(Video) Pogođen centar Lavova! Masovni ruski napadi, gori Ukrajina od istoka do zapada, NATO zemlja digla avione: Gađan grad…

(Video) Pogođen centar Lavova! Masovni ruski napadi, gori Ukrajina od istoka do zapada, NATO zemlja digla avione: Gađan grad kod granice sa Mađarskom, ima mrtvih

Blic pre 5 minuta
Budimpešta u igri za domaćina mirovnog samita Rusija–SAD–Ukrajina

Budimpešta u igri za domaćina mirovnog samita Rusija–SAD–Ukrajina

Sputnik pre 5 minuta
Putin: Rusija ima pouzdan nuklearni štit

Putin: Rusija ima pouzdan nuklearni štit

NIN pre 0 minuta