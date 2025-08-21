Evo u kakvom odnosu je Marko miljković bio sa ocem! Pokojni Dobrivoje se o sinu samo jednom oglašavao! Bili zajedno na poslednjem putovanju

Kurir pre 2 sata
Evo u kakvom odnosu je Marko miljković bio sa ocem! Pokojni Dobrivoje se o sinu samo jednom oglašavao! Bili zajedno na…

Otac bivšeg rijaliti učesnika Marka Miljakovića je preminuo, a on je tužnu vest saopštio na mrežama, te se oprostio od svog oca emotivnom porukom.

Dugo se polemisalo o tome u kakvom je Marko odnosu sa ocem, s obzirom na to da se on nije previše pojavljivao u javnosti, dok je majka Nedeljka, koja je preminula pre tri godine, sa druge strane, često bila prisutna u medijima zbog njegovog učešća u rijalitiju. Naime, jedina izjava koju je Markov otac Dobrivoje dao u medijima, desila se kada mu je dao podršku u vezi sa Lunom Đogani, sa kojom je tada počeo da se zbližava. - Marko voli Lunu sigurno! Video sam i na
