Nakon smrti oca, ona mu je jedina ostala: Ovo je sestra Marka Miljkovića, koja se nikada nije eksponirala

Otac bivšeg rijaliti učesnika Marka Miljkovića preminuo je, a on je tužnu vest saopštio na mrežama.

Marko je sada ostao bez oba roditelja, a pored Lune i dece, ima rođenu sestru koja ne voli da se eksponira javno. O njegovoj sestri se vrlo malo i zna, osim da je udata i da ima čak četvoro dece. Pogledajte fotografije sestre Marka Miljkovića: Maja i Marko su oduvek jedno drugome bili najveća podrška, a iz rodnog Brusa odselili su se davnih dana. Otkako su pre nekoliko godina iznenada ostali bez majke, njih dvoje su često posećivali oca koji je živeo sam u Brusu.