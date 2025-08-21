Kamenovan autobus sa srpskim turistima u Grčkoj: Ima povređenih

Autobus koji je prevozio 38 srpskih turista napadnut je kamenicama sinoć na auto-putu Egnatija, u blizini izlaza za stari državni put Solun-Verija u Grčkoj.

Policija je privela dve osobe u vezi sa incidentom, ali za sada nisu pronađeni dokazi protiv njih, pa su pušteni na slobodu. Prema navodima policijskog izveštaja, incident su izazvale četiri osobe, najverovatnije maloletnici, piše Prototema. U napadu na autobus pun srpskih turista koji su se vraćali sa odmora, kamenicama je razbijeno nekoliko prozora. Lakše povrede zadobila su dva putnika i jedan od vozača, prenosi Katimerini.