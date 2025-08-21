Kamenovan autobus sa srpskim turistima u Grčkoj: Ima povređenih

Mondo pre 37 minuta  |  Nevena Davidović
Kamenovan autobus sa srpskim turistima u Grčkoj: Ima povređenih

Autobus koji je prevozio 38 srpskih turista napadnut je kamenicama sinoć na auto-putu Egnatija, u blizini izlaza za stari državni put Solun-Verija u Grčkoj.

Policija je privela dve osobe u vezi sa incidentom, ali za sada nisu pronađeni dokazi protiv njih, pa su pušteni na slobodu. Prema navodima policijskog izveštaja, incident su izazvale četiri osobe, najverovatnije maloletnici, piše Prototema. U napadu na autobus pun srpskih turista koji su se vraćali sa odmora, kamenicama je razbijeno nekoliko prozora. Lakše povrede zadobila su dva putnika i jedan od vozača, prenosi Katimerini. BONUS VIDEO: ( RTS/MONDO)
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

VIDEO Autobus sa srpskim turistima kamenovan u Grčkoj: Troje povređenih

VIDEO Autobus sa srpskim turistima kamenovan u Grčkoj: Troje povređenih

Radio 021 pre 37 minuta
Kamenovan autobus sa srpskim turistima kod Soluna, troje povređeno

Kamenovan autobus sa srpskim turistima kod Soluna, troje povređeno

Euronews pre 37 minuta
Kamenovan autobus sa srpskim turistima u Grčkoj

Kamenovan autobus sa srpskim turistima u Grčkoj

Vesti online pre 7 minuta
(VIDEO) Kamenovan autobus sa srpskim turistima u Grčkoj, troje lakše povređeno

(VIDEO) Kamenovan autobus sa srpskim turistima u Grčkoj, troje lakše povređeno

Danas pre 37 minuta
Politika onlajn otkriva detalje napada na srpske turiste kod Soluna

Politika onlajn otkriva detalje napada na srpske turiste kod Soluna

Politika pre 2 minuta
(VIDEO) Kamenovan autobus sa srpskim turistima u Grčkoj, troje lakše poveđenih

(VIDEO) Kamenovan autobus sa srpskim turistima u Grčkoj, troje lakše poveđenih

N1 Info pre 1 sat
Kamenovan autobus sa srpskim turistima u Grčkoj: Smrskana stakla, povređeni putnici, snimci su jezivi

Kamenovan autobus sa srpskim turistima u Grčkoj: Smrskana stakla, povređeni putnici, snimci su jezivi

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSGrčkaSolun

Svet, najnovije vesti »

Izraelska vojska započela ofanzivu na grad Gazu i mobilizovala rezerviste

Izraelska vojska započela ofanzivu na grad Gazu i mobilizovala rezerviste

Naslovi.ai pre 3 minuta
VIDEO Autobus sa srpskim turistima kamenovan u Grčkoj: Troje povređenih

VIDEO Autobus sa srpskim turistima kamenovan u Grčkoj: Troje povređenih

Radio 021 pre 37 minuta
"Lavovski deo tereta je na Evropi": Vens otkrio šta Tramp zapravo želi od EU i Ukrajine

"Lavovski deo tereta je na Evropi": Vens otkrio šta Tramp zapravo želi od EU i Ukrajine

Blic pre 12 minuta
Nova ofanziva Izraela: Zauzimanje grada Gaze, Palestinci beže

Nova ofanziva Izraela: Zauzimanje grada Gaze, Palestinci beže

BBC News pre 22 minuta
Kamenovan autobus sa srpskim turistima kod Soluna, troje povređeno

Kamenovan autobus sa srpskim turistima kod Soluna, troje povređeno

Euronews pre 37 minuta