U Beogradskoj areni jedan od najvećih na svetu: Došao da vidi izbliza Nikolu, okružili ga fotografi na terenu

Trener Majami Hita Erik Spolstra došao je u Beogradsku arenu ovog četvrtka, na pripremnu utakmicu Srbije i Slovenije.

Legendarni NBA stručnjak, šampion iz 2012. i 2013. godine, sa posebnom pažnjom pratiće nastup Nikole Jovića, krila Srbije i njegovog tima. Pogledajte Spolstrin dolazak u Arenu: Erik Spolstra jedan je od dugovečnijih trenera u najjačoj ligi na svetu, jer vodi Majami još od 2008. godine i proglašen je za jednog od 15 najboljih trenera u istoriji lige, uz velikane kao što su Greg Popovič, Red Oerbah, Čak Dejli i drugi. Nikola Jović igra kod njega od 2022. godine, kada