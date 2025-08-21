CIK Kosova nije sertifikovala Srpsku listu za lokalne izbore

N1 Info pre 55 minuta  |  Beta
CIK Kosova nije sertifikovala Srpsku listu za lokalne izbore

Centralna izborna komisija (CIK) Kosova nije danas sertifikovala Srpsku listu za lokalne izbore u oktobru.

Članovi Pokreta Samoopredeljenje u CIK-u su se usprotivili sertifikaciji najveće partije kosovskih Srba za izbore zakazane 12. oktobra. Preporuka za sertifikaciju Srpske liste dobila je samo dva glasa "za", dva "protiv" i sedam suzdržanih na sednici CIK-a, 21. avgusta. Srpska lista, koja ima podršku zvaninog Beograda, ima pravo žalbe na odluku. Slična situacija je bila i pred parlamentarne izbore u februaru, kada je Srpska lista sertifikovana posle žalbi u Izbornom
