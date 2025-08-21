Srpska lista: CIK nije sertifikovao našu listu, iako su ispunjeni svi uslovi

Stranka Srpska lista saopštila je da Centralna izborna komisija Kosova nije sertifikovala njihove kandidate za gradonačelnike i odbornike za lokalne izbore 12. oktobra, iako su bili ispunjeni svi zakonski uslovi.

Srpska lista je saopštila da je ta odluka doneta uprkos činjenici da je nadležna Kancelarija za sertifikaciju potvrdila da svi kandidati te stranke u potpunosti ispunjavaju zakonske kriterijume. "Smatramo da je reč o još jednom primeru političke diskriminacije i inženjeringa kojim Aljbin Kurti nastoji da spreči učešće Srpske liste, istovremeno favorizujući sebi bliske kvazi srpske partije", dodaje se u saopštenju. Ocenili su da takvo ponašanje predstavlja težak