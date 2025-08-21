Uhapšen mladić zbog pokušaja ubistva policajca u Mionici - isekao ga mačetom

N1 Info pre 29 minuta  |  N1 Beograd
Uhapšen mladić zbog pokušaja ubistva policajca u Mionici - isekao ga mačetom

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Mionici uhapsili su A.

T. (22) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. Kako se sumnja, on je noćas, oko sat posle ponoći, mačetom više puta posekao po rukama i stomaku tridesetjednogodišnjeg policajca koji je bio van dužnosti. Povređeni pripadnik MUP-a zbrinut je u Urgentnom centru u Valjevu, gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede opasne po život. Nakon toga je prevezen u Klinički centar u Beogradu. Po nalogu Višeg
