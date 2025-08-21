Izrael nastavlja pritisak na Gazu uz mobilizaciju rezervista i planove za zauzimanje grada

Izrael nastavlja pritisak na Gazu uz mobilizaciju rezervista i planove za zauzimanje grada

Netanjahu i ministri razmatraju planove dok izraelska vojska intenzivira bombardovanje Gaze.

Izraelska vojska je započela preliminarne faze kopnene ofanzive sa ciljem zauzimanja grada Gaze, kontrolišući već periferiju i delove predgrađa poput Zejtuna i Džabalije. Mobilisano je oko 60.000 rezervista, a ministar odbrane Izrael Kac odobrio je plan zauzimanja Gaze i novu fazu operacije Gideonove kočije. Izrael je najavio proširenje vojnih operacija u Gazi, započevši drugu fazu operacije. Blic N1 Info BBC News Blic Dojče vele Danas

Hiljade Palestinaca beže iz Gaze zbog intenzivnog bombardovanja i kopnene ofanzive, dok generalni sekretar UN Antonio Guterres poziva na trenutni prekid vatre da bi se izbegle smrti i razaranja. Slobodna Evropa Mondo Danas Dojče vele

Palestinski pokret Hamas osuđuje izraelsku ofanzivu kao "rat istrebljenja" i poziva posrednike da izvrše pritisak na Izrael za prekid sukoba i oslobađanje talaca. Hamas je uspeo da se probije u vojni kamp IDF-a u Kan Junisu, ali je napad odbijen. Porodice talaca u Izraelu protestuju protiv vojnog pritiska tvrdeći da ugrožava njihove voljene. Izraelska vojska je intenzivirala bombardovanje Gaze uoči sastanka Netanjahua i ministara o planovima za zauzimanje grada. NIN B92 Vesti online RTV Dojče vele NIN

Izrael nastavlja pritisak na Gazu uz mobilizaciju rezervista i planove za zauzimanje grada

Izrael nastavlja pritisak na Gazu uz mobilizaciju rezervista i planove za zauzimanje grada

Američki portal: Protesti u Srbiji na prekretnici

Američki portal: Protesti u Srbiji na prekretnici

Švedska će postati logistički centar za NATO snage u severnoj Evropi

Švedska će postati logistički centar za NATO snage u severnoj Evropi

„Cilj je sprečiti još jedan napad Rusije“: Ukrajina uspešno testirala novu raketu, Trampu ponuđeno da u srpskom komšiluku…

„Cilj je sprečiti još jedan napad Rusije“: Ukrajina uspešno testirala novu raketu, Trampu ponuđeno da u srpskom komšiluku rasporedi borbene avione

Amerika uz Rusiju! Šok na glasanju u Savetu bezbednosti UN: Ovo se desilo prvi put posle 17 godina

Amerika uz Rusiju! Šok na glasanju u Savetu bezbednosti UN: Ovo se desilo prvi put posle 17 godina

