Dodik: Ime mandatara za sastav nove Vlade RS sutra ili prekosutra

Milorad Dodik, kome je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) oduzela mandat predsednika Republike Srpske (RS) posle izricanja pravosnažne osuđujuće sudske presude, izjavio je danas u Banjaluci da bi sutra ili prekosutra moglo da bude poznato ime mandatara za sastav nove Vlade RS.

On je rekao da će u novoj vladi ostati značajan broj "odlučujućih ljudi" iz sadašnje vlade. "Nova vlada nije tema, to je stvar koja je u tranziciji, ne vidim zašto se toliko u javnosti ta priča izdiže kao nešto bitno", kazao je Dodik novinarima u Banjaluci. Dodao je da je izbor nove entitetske vlade "uobičajena tranzicija bez ikakvih institucionalnih lomova". "Sutra imamo posebnu sednicu Narodne skupštine, ona će odlučivati i verovatno prihvatiti ostavku