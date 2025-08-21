Požar kod Doljevca, vatra preti fabrici "Leoni"

Novi magazin pre 2 sata  |  nova.rs
Požar kod Doljevca, vatra preti fabrici "Leoni"

Veliki požar izbio je oko 13 sati u blizini doljevačkog sela Malošište. Kako prenosi portal Nova.rs, vatra preti fabrici "Leoni".

Portal Nova.rs objavio je da se zapalila trava i nisko rastinje, a da vatra preti fabici “Leoni” koja je u neposrednoj blizini. U lokalizaciju požara uključeno je 11 vatrogasaca spasilaca iz Niša i Doljevca sa šest vatrogasnih vozila. Jak vetar pogoduje širenju požara ka fabrici pa se ulažu veliki napori da se spreči ogromna materijalna šteta koja bi nastala ako se zapali pogon “Leonija”. U požaru nema povređenih.
