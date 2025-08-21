MMF smatra da struja u Srbiji treba da poskupi jednom godišnje: Postoji li opravdanje za to?

Nakon nedavne najave da će cena struje za domaćinstva do kraja septembra poskupeti za sedam odsto, što je, kako su rekli predstavnici države, dogovoreno sa MMF, iz ove finansijske institucije stigla je nova preporuka.

Stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Lev Ratnovski izjavio je da za naredni period MMF preporučuje da se cene struje koriguju jednom godišnje. Cene bi se, dodao je, korigovale na osnovu kretanja inflacije i troškova u energetskom sektoru, kako bi se izbegla nagla poskupljenja i obezbedila stabilnost u snabdevanju. Takođe, Ratnovski je rekao i da su godinama cene struje u Srbiji "držane na veštački niskom nivou", što je dovodilo do gubitaka u energetskim preduzećima i