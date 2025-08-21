Upozorenje RHMZ-a zbog visokih temperatura, sutra nepogode

RTV pre 6 minuta  |  Tanjug
Upozorenje RHMZ-a zbog visokih temperatura, sutra nepogode

NOVI SAD - Republički hidrometeorološki zavod izdao je danas upozorenje za područje Srbije na visoku temperaturu u kombinaciji sa pojačanim južnim i jugozapadnim vetrom, dok se sutra očekuju vremenske nepogode.

Danas se očekuje maksimalna temperatura od 33 do 38 stepeni, a najtoplije će biti na jugu i istoku Srbije. Usled umerenog i jakog južnog i jugozapadnog vetra u donjem Podunavlju i na jugu Banata, a od sredine dana i širom zapadne i južne Srbije, povećava se rizik od iniciranja i ubrzanog širenja šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru. Takođe, RHMZ je izdao upozorenje na moguće vremenske nepogode sutra. Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Upozorenje RHMZ na vremenske nepogode: U petak pljuskovi, grmljavina i pojačan vetar

Upozorenje RHMZ na vremenske nepogode: U petak pljuskovi, grmljavina i pojačan vetar

N1 Info pre 16 minuta
Pretežno sunčano i toplo u većem delu Srbije

Pretežno sunčano i toplo u većem delu Srbije

Nedeljnik pre 56 minuta
Rhmz upozorava: Požari i olujni vetrovi prete, evo gde je najveća opasnost i kada počinje nevreme

Rhmz upozorava: Požari i olujni vetrovi prete, evo gde je najveća opasnost i kada počinje nevreme

Mondo pre 1 sat
Od vrućine do zahlađenja: Danas 35, sutra 25 stepeni

Od vrućine do zahlađenja: Danas 35, sutra 25 stepeni

Ozon pre 56 minuta
Čuvajte se nevremena! Slede jake oluje i grad! Rhmz izdao čak 2 upozorenja: Ovi delovi biće najugroženiji

Čuvajte se nevremena! Slede jake oluje i grad! Rhmz izdao čak 2 upozorenja: Ovi delovi biće najugroženiji

Telegraf pre 31 minuta
Rhmz izdao dva hitna upozorenja! Danas paklene vrućine, a sutra stiže nevreme: Popaljeni meteoalarmi, u ovom delu Srbije i…

Rhmz izdao dva hitna upozorenja! Danas paklene vrućine, a sutra stiže nevreme: Popaljeni meteoalarmi, u ovom delu Srbije i zbog 4 pojave

Blic pre 1 sat
Rhmz izdao dva hitna upozorenja! Danas paklene vrućine, a sutra stiže nevreme: Popaljeni meteoalarmi, u ovom delu Srbije i…

Rhmz izdao dva hitna upozorenja! Danas paklene vrućine, a sutra stiže nevreme: Popaljeni meteoalarmi, u ovom delu Srbije i zbog 4 pojave

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadBanatRHMZpožar

Vojvodina, najnovije vesti »

Upozorenje RHMZ-a zbog visokih temperatura, sutra nepogode

Upozorenje RHMZ-a zbog visokih temperatura, sutra nepogode

RTV pre 6 minuta
Upozorenje RHMZ na vremenske nepogode: U petak pljuskovi, grmljavina i pojačan vetar

Upozorenje RHMZ na vremenske nepogode: U petak pljuskovi, grmljavina i pojačan vetar

N1 Info pre 16 minuta
U mnogim školama društvena nejednakost postaje sve vidljivija

U mnogim školama društvena nejednakost postaje sve vidljivija

RTV pre 46 minuta
Pretežno sunčano i toplo u većem delu Srbije

Pretežno sunčano i toplo u većem delu Srbije

Nedeljnik pre 56 minuta
Ljubitelji životinja i prirode “Zelene šape” organizuju humanitarnu žurku za napuštene pse i mačke u Zrenjaninu Ljubitelji…

Ljubitelji životinja i prirode “Zelene šape” organizuju humanitarnu žurku za napuštene pse i mačke u Zrenjaninu Ljubitelji životinja i prirode "Zelene šape"

Volim Zrenjanin pre 36 minuta