Upozorenje RHMZ-a zbog visokih temperatura, sutra nepogode

NOVI SAD - Republički hidrometeorološki zavod izdao je danas upozorenje za područje Srbije na visoku temperaturu u kombinaciji sa pojačanim južnim i jugozapadnim vetrom, dok se sutra očekuju vremenske nepogode.

Danas se očekuje maksimalna temperatura od 33 do 38 stepeni, a najtoplije će biti na jugu i istoku Srbije. Usled umerenog i jakog južnog i jugozapadnog vetra u donjem Podunavlju i na jugu Banata, a od sredine dana i širom zapadne i južne Srbije, povećava se rizik od iniciranja i ubrzanog širenja šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru. Takođe, RHMZ je izdao upozorenje na moguće vremenske nepogode sutra. Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije