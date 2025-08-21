Jokić protiv Dončića - epizoda 20

Srbija i Slovenija večeras (20) u “Beogradskoj areni” nameštaju nišanske sprave pred Evrobasket, u centru pažnje dva asa

Pre samo nekoliko dana, Nebojša Čović, predsednik Košarkaškog saveza Srbije, izjavio je da „bi prodali 100.000 ulaznica za meč sa Slovenijom” da je bilo mogućnosti. Kako stvari stoje, nije preterao. Veliko interesovanje vlada za 20. okršaj u karijerama Nikole Jokića i Luke Dončića, stoga se večeras (20) u Beogradskoj areni očekuje pravi spektakl! Naravno, u centru pažnje je predstojeći Evrobasket, ne međusobni skor dva asa. Orlovima mnogi predviđaju medalju, tako