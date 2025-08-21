Amerika najavljuje odluku: Rešavanje ukrajinske krize za dve nedelje ili promenu strategije

Večernje novosti pre 2 sata
SJEDINjENE Američke Države nameravaju da za otprilike dve nedelje utvrde da li je moguće rešavanje krize u Ukrajini, a nakon toga mogu izabrati drugačiju strategiju, izjavio je američki lider Donald Tramp.

AP Photo/Alex Brandon -Obavestiću vas. Rekao bih da ćemo u roku od dve nedelje znati na ovaj ili onaj način. Nakon toga, možda ćemo morati da primenimo drugi pristup, odgovorio je Tramp u emisiji američke radio-stanice na pitanje da li je moguć mir u Ukrajini. Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp se u ponedeljak sastao sa Zelenskim, a zatim i sa liderima zemalja Evropske unije koji su došli da ga podrže. Razgovor Trampa i Zelenskog nasamo trajao je oko sat
