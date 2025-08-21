Napad mačetom u Mionici: Policajac sav krvav tražio pomoć u kafiću

Vesti online pre 30 minuta  |  Telegraf (P. V.)
Napad mačetom u Mionici: Policajac sav krvav tražio pomoć u kafiću

Policija u Valjevu uhapsila je i po nalogu Višeg javnog tužilaštva odredila policijsko zadržavanje Aleksi T. (22) zbog pokušaja ubistva policajca M. Đ. (31) sinoć u parku u Mionici.

Nezvanično, pripadnik MUP-a posečen je po rukama, glavi i stomaku. On se u stabilnom stanju nalazi u bolnici u Valjevu. Kako saznaje Telegraf, obračun je nastao u parku. Aleksa je posle svađe izvadio mačetu i njom posekao policajca. Pripadnik MUP-a je sav krvav ušao u obližnji lokal i zatražio pomoć. U trenutku napada policajac nije bio na dužnosti. Prema rečima svedoka, policajac je nakon napada samo pao na pod. Lekari su mu konstatovali teške telesne povrede.
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Policajac utrčao krvav u kafanu i pao na pod: Jezivi detalji napada mačetom u Mionici: Ranjenom se bore za život, zadobio…

Policajac utrčao krvav u kafanu i pao na pod: Jezivi detalji napada mačetom u Mionici: Ranjenom se bore za život, zadobio užasne povrede

Blic pre 10 minuta
Ovo je teško povređeni policajac u mionici: Rođaka se oglasila za Kurir i otkrila nove detalje: Bio je na piću sa drugarima, a…

Ovo je teško povređeni policajac u mionici: Rođaka se oglasila za Kurir i otkrila nove detalje: Bio je na piću sa drugarima, a sad se molimo da preživi! (foto)

Kurir pre 5 minuta
Horor u Mionici: Mladić policajcu odsekao ruku mačetom, lekari mu se bore za život

Horor u Mionici: Mladić policajcu odsekao ruku mačetom, lekari mu se bore za život

B92 pre 10 minuta
MUP: Uhapšen osumnjičeni da je u Mionici mačetom pokušao da ubije policajca

MUP: Uhapšen osumnjičeni da je u Mionici mačetom pokušao da ubije policajca

RTV pre 30 minuta
Ovo je policajac koji je napadnut mačetom: Mladić (22) ga povredio po rukama i stomaku nakon svađe u Mionici (foto)

Ovo je policajac koji je napadnut mačetom: Mladić (22) ga povredio po rukama i stomaku nakon svađe u Mionici (foto)

Blic pre 1 sat
Nesreća u Novom Pazaru: Maloljetnik teško povrijeđen u nesreći na biciklu

Nesreća u Novom Pazaru: Maloljetnik teško povrijeđen u nesreći na biciklu

Sandžak press pre 49 minuta
Oglasio se MUP: Evo u kakvom je stanju policajac koji je napadnut mačetom

Oglasio se MUP: Evo u kakvom je stanju policajac koji je napadnut mačetom

Mondo pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoMUPValjevomionicasrbijaPolicijahronika

Hronika, najnovije vesti »

Policajac utrčao krvav u kafanu i pao na pod: Jezivi detalji napada mačetom u Mionici: Ranjenom se bore za život, zadobio…

Policajac utrčao krvav u kafanu i pao na pod: Jezivi detalji napada mačetom u Mionici: Ranjenom se bore za život, zadobio užasne povrede

Blic pre 10 minuta
Ovo je teško povređeni policajac u mionici: Rođaka se oglasila za Kurir i otkrila nove detalje: Bio je na piću sa drugarima, a…

Ovo je teško povređeni policajac u mionici: Rođaka se oglasila za Kurir i otkrila nove detalje: Bio je na piću sa drugarima, a sad se molimo da preživi! (foto)

Kurir pre 5 minuta
Alen iz zemuna optužen zbog 22 KG droge: U "ševroletu" vozio kokain, a u kući krio marihuanu!

Alen iz zemuna optužen zbog 22 KG droge: U "ševroletu" vozio kokain, a u kući krio marihuanu!

Kurir pre 0 minuta
Horor u Mionici: Mladić policajcu odsekao ruku mačetom, lekari mu se bore za život

Horor u Mionici: Mladić policajcu odsekao ruku mačetom, lekari mu se bore za život

B92 pre 10 minuta
Optužnica za Alena iz Zemuna zbog prodaje kokaina i kanabisa: Tužilaštvo objavilo detalje iz istrage

Optužnica za Alena iz Zemuna zbog prodaje kokaina i kanabisa: Tužilaštvo objavilo detalje iz istrage

Telegraf pre 9 minuta