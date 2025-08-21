Napad mačetom u Mionici: Policajac sav krvav tražio pomoć u kafiću

Policija u Valjevu uhapsila je i po nalogu Višeg javnog tužilaštva odredila policijsko zadržavanje Aleksi T. (22) zbog pokušaja ubistva policajca M. Đ. (31) sinoć u parku u Mionici.

Nezvanično, pripadnik MUP-a posečen je po rukama, glavi i stomaku. On se u stabilnom stanju nalazi u bolnici u Valjevu. Kako saznaje Telegraf, obračun je nastao u parku. Aleksa je posle svađe izvadio mačetu i njom posekao policajca. Pripadnik MUP-a je sav krvav ušao u obližnji lokal i zatražio pomoć. U trenutku napada policajac nije bio na dužnosti. Prema rečima svedoka, policajac je nakon napada samo pao na pod. Lekari su mu konstatovali teške telesne povrede.