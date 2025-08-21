Lekari se bore za život policajcu koji je mačetom teško povređen u Mionici

Policajac iz Jedinice za obezbeđenje ličnosti i objekata Milan Đ. (31) teško je ranjen mačetom u tuči u Mionici, a osumnjičenom za napad je određeno zadržavanje

Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da su policajci uhapsili su A. T. (22) iz okoline Mionice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, saopštio je MUP. Kako se navodi u saopštenju, sumnja se da je mačetom više puta posekao po rukama i stomaku 31-godišnjeg pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, navodi se u saopštenju. Pripadnik MUP-a zbrinut je u Urgentnom centru Valjevo