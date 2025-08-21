Lekari se bore za život policajcu koji je mačetom teško povređen u Mionici

Vreme pre 1 sat
Lekari se bore za život policajcu koji je mačetom teško povređen u Mionici

Policajac iz Jedinice za obezbeđenje ličnosti i objekata Milan Đ. (31) teško je ranjen mačetom u tuči u Mionici, a osumnjičenom za napad je određeno zadržavanje

Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da su policajci uhapsili su A. T. (22) iz okoline Mionice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, saopštio je MUP. Kako se navodi u saopštenju, sumnja se da je mačetom više puta posekao po rukama i stomaku 31-godišnjeg pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, navodi se u saopštenju. Pripadnik MUP-a zbrinut je u Urgentnom centru Valjevo
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

"Milan ima sina od šest godina i ćerkicu od tri godine": Oglasila se baka policajca koji je napadnut mačetom u Mionici: "Bio…

"Milan ima sina od šest godina i ćerkicu od tri godine": Oglasila se baka policajca koji je napadnut mačetom u Mionici: "Bio je na bolovanju..."

Blic pre 14 minuta
Užas kod Mionice: Policajac napadnut mačetom!

Užas kod Mionice: Policajac napadnut mačetom!

Pravda pre 43 minuta
Horor u Mionici: Mladić teško povredio policajca mačetom!

Horor u Mionici: Mladić teško povredio policajca mačetom!

Blic pre 34 minuta
Policija uhapsila u Mionici osumnjičenog za pokušaj ubistva policajca

Policija uhapsila u Mionici osumnjičenog za pokušaj ubistva policajca

Beta pre 2 sata
Ovo je uhapšeni napadač sa mačetom iz Mionice: Iskasapio policajca u parku, kamere sve snimile - zaskočio ga iz mraka (foto)…

Ovo je uhapšeni napadač sa mačetom iz Mionice: Iskasapio policajca u parku, kamere sve snimile - zaskočio ga iz mraka (foto)

Kurir pre 1 sat
Utrčao je krvav i pao na pod: Novi jezivi detalji napada na policajca mačetom u Mionici

Utrčao je krvav i pao na pod: Novi jezivi detalji napada na policajca mačetom u Mionici

Mondo pre 2 sata
Policija uhapsila u Mionici osumnjičenog za pokušaj ubistva policajca

Policija uhapsila u Mionici osumnjičenog za pokušaj ubistva policajca

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUPValjevo

Hronika, najnovije vesti »

"Milan ima sina od šest godina i ćerkicu od tri godine": Oglasila se baka policajca koji je napadnut mačetom u Mionici: "Bio…

"Milan ima sina od šest godina i ćerkicu od tri godine": Oglasila se baka policajca koji je napadnut mačetom u Mionici: "Bio je na bolovanju..."

Blic pre 14 minuta
Požar na Divčibarama, vatra zahvatila i vikendicu

Požar na Divčibarama, vatra zahvatila i vikendicu

N1 Info pre 48 minuta
Policija zaplenila osam kilograma kokaina kod Leskovca

Policija zaplenila osam kilograma kokaina kod Leskovca

Serbian News Media pre 33 minuta
Državljanin Severne Makedonije uhapšen kod Leskovca: Zapenjeno 8 kilograma kokaina

Državljanin Severne Makedonije uhapšen kod Leskovca: Zapenjeno 8 kilograma kokaina

Nova pre 58 minuta
Grčka: Tinejdžeri „iz zabave“ kamenovali autobus sa srpskim turistima

Grčka: Tinejdžeri „iz zabave“ kamenovali autobus sa srpskim turistima

Vreme pre 53 minuta