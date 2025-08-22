Oborena presuda policajcu za ubistvo Slučaj vraćen pred Viši sud u Užicu

Alo pre 2 sata
Oborena presuda policajcu za ubistvo Slučaj vraćen pred Viši sud u Užicu

Apelacioni sud u Kragujevcu ukinuo je presudu Višeg suda u Užicu kojom je policajac Igor Avramović (29) iz Priboja bio osuđen na 11 godina zatvora zbog ubistva sugrađanina Ervina Ćelahmetovića (35).

Slučaj je vraćen na ponovno suđenje pred Višim sudom u Užicu. Prvostepenom presudom Višeg suda u Užicu, Avramović je proglašen krivim za izvršenje krivičnog dela teška telesna povreda, stav treći, za koje je zaprećena kazna od dve do 12 godina. Društvene mreže On je optužen da je 21. maja 2023. godine, u kafiću u centru Priboja, nakon kraće verbalne rasprave pretukao Ćelahmetovića, a koji je od težine zadobijenih povreda preminuo dva sata kasnije u pribojskoj
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Kragujevac poništio presudu policajcu: Počinje novo suđenje za ubistvo u Priboju

Kragujevac poništio presudu policajcu: Počinje novo suđenje za ubistvo u Priboju

Serbian News Media pre 9 minuta
Ukinuta presuda policajcu iz Priboja optuženom za ubistvo, ponavlja se suđenje

Ukinuta presuda policajcu iz Priboja optuženom za ubistvo, ponavlja se suđenje

NIN pre 34 minuta
Ukinuta presuda policajcu iz Priboja optuženom za ubistvo, ponavlja se suđenje

Ukinuta presuda policajcu iz Priboja optuženom za ubistvo, ponavlja se suđenje

RTV pre 1 sat
Ukinuta presuda policajcu iz Priboja optuženom za ubistvo: Suđenje će se ponoviti

Ukinuta presuda policajcu iz Priboja optuženom za ubistvo: Suđenje će se ponoviti

Telegraf pre 1 sat
Policajac nasmrt pretukao Ervina, pa pobegao u Bosnu: Apelacija mu ukinula presudu, evo šta će sada biti sa slučajem

Policajac nasmrt pretukao Ervina, pa pobegao u Bosnu: Apelacija mu ukinula presudu, evo šta će sada biti sa slučajem

Blic pre 2 sata
Ukinuta presuda policajcu iz Priboja za ubistvo Ervina Ćelahmetovića: Slučaj vraćen pred Viši sud u Užicu

Ukinuta presuda policajcu iz Priboja za ubistvo Ervina Ćelahmetovića: Slučaj vraćen pred Viši sud u Užicu

RINA pre 3 sata
Ukinuta presuda policajcu zbog ubistva Ćelahmetovića u Priboju

Ukinuta presuda policajcu zbog ubistva Ćelahmetovića u Priboju

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KragujevacUžice

Društvo, najnovije vesti »

Obuka vojnika vazduhoplovno-tehničke specijalnosti

Obuka vojnika vazduhoplovno-tehničke specijalnosti

RTV pre 9 minuta
Kragujevac poništio presudu policajcu: Počinje novo suđenje za ubistvo u Priboju

Kragujevac poništio presudu policajcu: Počinje novo suđenje za ubistvo u Priboju

Serbian News Media pre 9 minuta
Novinari N1 nikada neće vezivati konja Aleksandru Vučiću

Novinari N1 nikada neće vezivati konja Aleksandru Vučiću

Cenzolovka pre 4 minuta
Počelo je! Rhmz niže hitna upozorenja: Žestoko nevreme nezaustavljivo gazi ova tri dela Srbije, objavljena trasa najjačih oluja…

Počelo je! Rhmz niže hitna upozorenja: Žestoko nevreme nezaustavljivo gazi ova tri dela Srbije, objavljena trasa najjačih oluja

Blic pre 14 minuta
Jako nevreme pogodilo sever Srbije: Vetar čupa drveće iz korena, gromovi paraju nebo: U ovom gradu je najkritičnije (foto…

Jako nevreme pogodilo sever Srbije: Vetar čupa drveće iz korena, gromovi paraju nebo: U ovom gradu je najkritičnije (foto, video)

Blic pre 14 minuta