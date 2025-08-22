Denver sve prati: Opet se javio zbog Jokića i Srbije FOTO

Denver Nagetsi pomno su pratili dešavanja na meču između košarkaša Srbije i Slovenije.

Zvezda Nagetsa Nikola Jokić predvodio je "Orlove" u duelu sa Lukom Dončićem i Slovencima, a trostruki MVP NBA lige 19 minuta igre postigao je 10 poena, bez promašaja iz igre, uz osam skokova i četiri asistencije. Nije Jokić morao mnogo da "poteže", jer je Srbija bez ikakvih problema deklasirala Sloveniju 106:72, pa će tako ekipa Svetislava Pešića put Rige krenuti neporažena, odnosno sa svih sedam pobeda iz isto toliko pripremnih mečeva. Sve to nije prošlo ispod