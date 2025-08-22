Studenti Filozofskog: S Vučićem debata samo u predizbornoj kampanji

 Studenti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu saopštili su danas da će s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarati i debatovati samo u predizbornoj kampanji. 

Povodom Vučićevog poziva studentima na TV duel studenti su na društvenoj mreži "X" naveli da predsednik "očigledno" nema odgovor na narodni bunt.

"Predsednik nas je pozvao na javnu debatu. Očigledno da nema odgovor na narodni bunt, pa bi sad i da razgovara s nama koje mesecima naziva teroristima. O vizijama i programima za budućnost ćemo debatovati, u predizbornoj kampanji, kad raspiše izbore", naveli su studenti Filozofskog fakulteta u blokadi. 

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je, kako je rekao, na debatu pred svim kamerama predstavnike "studenata u blokadi". 

"Predlažem razgovor i debatu na svim našim televizijama i portalima, s legitimnim predstavnicima koje oni izaberu. Spreman sam protiv…. i ne protiv, izvinjavam se, i to je ono što potvrđuje moje greške… Spreman sam da uđem u dijalog, debatu javno, sa troje ili četvoro koji drugačije misle. Imaju pravo da to zahtevaju od svog predsednika, uključujući i izbore i sve drugo", rekao je Vučić. 

Dodao je, da će biti spreman da ih sasluša. 

"Ne da ih pobeđujem u nekakvoj TV debati, već da zajednički pronađemo rešenja. Vreme je da se pokažu lica svakog od nas, da se pokažu lica i programi. Ja želim da napravimo borbu vizija, borbu za budućnost, da to rešavamo dijalogom i razgovorom, bez sukoba i nasilja. Da obnovimo zemlju ponovo i da je vratimo na pravi kolosek i da ljudi budu zadovoljni. Ja ću sve od sebe dati da to poštovanje pokažem", naveo je Vučić

