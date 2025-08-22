Ukinuta presuda policajcu zbog ubistva mladića u Priboju

Apelacioni sud u Kragujevcu ukinuo je presudu Višeg suda u Užicu kojom je policajac Igor Avramović (29) iz Priboja bio osuđen na 11 godina zatvora zbog ubistva sugrađanina Ervina Ćelahmetovića (35), objavio je danas novopazarski radio Sto plus .

Taj sud je 17. jula doneo presudu kojom je delimično usvojio žalbe Višeg javnog tužilaštva u Užicu i branioca okrivljene Natalije Gazdić (24).

"Ukinuta je presuda Višeg suda u Užicu u stavu I izreke, u osuđujućem delu u odnosu na okrivljene Avramovića i Gazdić i u stavu II izreke, u oslabađajućem delu, u odnosu na okrivljenog Mihaila Stojkanovića (27) i predmet u tom delu vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje", odgovorili su iz Višeg suda u Užicu.

Oslobađajuća presuda za Mileta Aranitovića (66) je potvrđena.

Prvostepenom presudom Višeg suda u Užicu Avramović je proglašen krivim za izvršenje krivičnog dela teška telesna povreda, stav treći, za koje je zaprećena kazna od dve do 12 godina.

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva Avramović se teretio za teško ubistvo, za šta je zaprećena kazna zatvora od najmanje 10 godina do doživotne robije.

On je optužen da je 21. maja 2023. godine, oko ponoći, u kafiću u centru Priboja, u prisustvu većeg broja lica, pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju, ubio Ćelahmetovića.

Avramović je, prema navodima optužnice, bez ikakvog razloga i povoda prišao Ćelahmetoviću, koji je sedeo na barskoj stolici za šankom, uneo mu se u lice, privukao ga ka sebi, udario glavom u lice, a potom i dvaput pesnicom u vrat.

Nakon toga ga je udario pesnicom u lice, posle čega je Ćelahmetović pao na pod i izgubio svest, a Avramović pobegao.

Usled masovnog krvarenja u lobanji i prodora krvi u komorni sistem mozga, Ćelahmetović je preminuo dva sata kasnije u Opštoj bolnici u Priboju.

Okrivljeni se branio time da su Ćelahmetović i njegov prijatelj bili pijani, da su pravili nered u kafiću i da su oni izazvali sukob.

Policajac je, uz pomoć prijatelja pobegao u Bosnu i Hercegovinu gde je uhapšen pet dana kasnije.

Viši sud u Užicu je zbog pomoći Avramoviću nakon izvršenog krivičnog dela osudio Nataliju Gazdić na godinu dana zatvora, dok je Mihaila Stojkanovića i Mila Aranitovića oslobodio optužbe.

Ubistvo Ćelahmetovića od strane policajca izazvalo je brojne reakcije Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Islamske zajednice u Srbiji i bošnjačkih partija koje su tražile hitnu reakciju državnih organa.

Nekoliko dana kasnije, tadašnji ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić je obišao Priboj gde je izjavio da zločin nije “verski i etnički motivisan”.

Ubistvo Ćelahmetovića je bilo povod i protesta građana Novog Pazara koji su tražili maksimalne kazne za počinioca i pomagače, kao i smenu Gašića.