Petković pisao Sorensenu i zemljama Kvinte zbog zabrane Srpske liste da učestvuje na izborima: Diskriminatorska i antisrpska odluka

Blic pre 1 sat
Petković pisao Sorensenu i zemljama Kvinte zbog zabrane Srpske liste da učestvuje na izborima: Diskriminatorska i antisrpska…

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković obratio se danas pismom posredniku u dijalogu Peteru Sorensenu i ambasadorima zemalja Kvinte, povodom najnovijeg protivpravnog i nezakonitog pokušaja Aljbina Kurtija da zabrani Srpskoj listi učešće na predstojećim lokalnim izborima, u kom im je ukazao na ovu diskriminatorsku i antisrpsku odluku vlasti u Prištini, saznaje Tanjug.

Kako se navodi u pismu u koje je Tanjug imao uvid, Petković je naglasio da je neophodno da međunarodna zajednica izričite osude pretvori u konkretan pritisak kako bi se Srpskoj listi omogućilo učešće na predstojećim izborima. - Ovakvo već dobro poznato postupanje tzv. CIK predstavlja ne samo drastičan udar na osnovna demokratska prava srpskog naroda, već i otvoreno poigravanje sa samom suštinom demokratije i izbornog procesa. Odluka je doneta bez ikakvog pravnog
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ambasade SAD i Nemačke u Prištini: Važno učešće svih na izborima,sertifikacija bez politizacije

Ambasade SAD i Nemačke u Prištini: Važno učešće svih na izborima,sertifikacija bez politizacije

RTV pre 2 minuta
Petković pisao Sorensenu i zemljama Kvinte zbog zabrane Srpske liste da učestvuje na izborima

Petković pisao Sorensenu i zemljama Kvinte zbog zabrane Srpske liste da učestvuje na izborima

RTV pre 1 sat
Srpska lista predala žalbu Izbornom panelu na odluku CIK-a

Srpska lista predala žalbu Izbornom panelu na odluku CIK-a

NIN pre 47 minuta
Srpska lista predala žalbu na odluku CIK-a, Petković pisao Kvinti

Srpska lista predala žalbu na odluku CIK-a, Petković pisao Kvinti

Sputnik pre 1 sat
Petković pisao Sorensenu i zemljama Kvinte zbog zabrane Srpskoj listi da učestvuje na izborima

Petković pisao Sorensenu i zemljama Kvinte zbog zabrane Srpskoj listi da učestvuje na izborima

RTS pre 1 sat
Petković pisao Sorensenu i zemljama Kvinte zbog zabrani učešća na izobrima Srpskoj listi

Petković pisao Sorensenu i zemljama Kvinte zbog zabrani učešća na izobrima Srpskoj listi

Euronews pre 1 sat
Srpska Demokratija uložila žalbu Izbornom panelu na odluku CIK da ne bude sertifikovana za izbore

Srpska Demokratija uložila žalbu Izbornom panelu na odluku CIK da ne bude sertifikovana za izbore

Euronews pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoTanjugMetohijaKosovo i Metohijameđunarodna zajednicaPrištinaIzboriSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

Stojiljković: Vlast se bavi ucenama, preti, satanizuje - znak da će izbora biti

Stojiljković: Vlast se bavi ucenama, preti, satanizuje - znak da će izbora biti

N1 Info pre 37 minuta
"S mafijom se ne pregovara": Stranke i pokreti o Vučićevom pozivu na debatu

"S mafijom se ne pregovara": Stranke i pokreti o Vučićevom pozivu na debatu

N1 Info pre 17 minuta
Ambasade SAD i Nemačke u Prištini: Važno učešće svih na izborima,sertifikacija bez politizacije

Ambasade SAD i Nemačke u Prištini: Važno učešće svih na izborima,sertifikacija bez politizacije

RTV pre 2 minuta
Ognjen Radonjić o Vučićevom pozivu na debatu: Znak slabosti i podmukla strategija

Ognjen Radonjić o Vučićevom pozivu na debatu: Znak slabosti i podmukla strategija

Danas pre 38 minuta
Vučić pozvao na razgovor, studenti u blokadi odgovaraju

Vučić pozvao na razgovor, studenti u blokadi odgovaraju

Blic pre 23 minuta